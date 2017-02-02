Следующим инновационным продуктом от компании Netflix может стать система мысленного контроля: четыре инженера компании Netflix недавно построили рабочую модель, позволяющую зрителям управлять телевизионным приложением компании без использования пульта ДУ, выбирая желанный контент при помощи силы мысли.

Для этого инженеры решили использовать специальную «шапочку» Muse, которая способна улавливать мозговые импульсы того, кто её носит. Данная «шапочка» рекламируется как изделие для тренировок по медитации и осознанности, однако в команде Netflix решили использовать её в качестве штуковины для людей с провалами в памяти, которые иногда забывают, куда положили пульт ДУ.

Система Mindflix – это лишь один из проектов, разработанных во время прошедшего в начале января внутреннего «дня ударника», когда на протяжении 24 часов разрабатывались уникальные и неординарные проекты, а также проводились эксперименты, способные сделать Netflix в той или иной степени лучше.

Среди прочих проектов, о которых было написано в блоге компании, можно назвать рождественский свитер, способный произносить сообщения, в стиле «Stranger Things», всплывающая страница для пожертвований, которая предлагает пользователям раскошеливаться на благотворительность после просмотра документальных фильмов на Netflix, социальный интернет-проект для зрителей с несколькими учётными записями на Netflix и видео-игра «Stranger Things».

Netflix проводит подобные «дни ударника» уже на протяжении нескольких лет. Обычно компания таким образом стремится как-то выделить чудаковатые идеи, которые не смогут стать частью каких-либо продуктов Netflix в ближайшее время, однако, периодически продукты и функции, впервые предложенные на таких «днях ударника», действительно внедряются в жизнь. К примеру, первые шаги в мир виртуальной реальности компания Netflix сделала после того, как на «дне ударника» в 2014 году её инженеры «поигрались» с VR-приложением.