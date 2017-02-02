По сообщениям ряда источников, социальная сеть ведёт переговоры по поводу лицензирования оригинального контента для новой платформы.

Гигант мира социальных медиа Facebook работает над созданием «телевизионного» приложения для просмотра потокового видео и активно ведёт поиск компаний, которые бы согласились предоставить эксклюзивный контент для него.

В публикации в издании The Wall Street Journal сказано, что приложение является частью специальной программы Facebook, которая должна сделать её видео-компанией, способной успешно конкурировать с телевидением за доход от рекламы. В последнее время неоднократно отмечалось, что стратегия Facebook состоит в продвижении на платформу дополнительного видео-контента.

Публикация в Wall Street Journal не раскрывает многих специфических черт приложения, однако, в ней указано, что видео-контент, размещаемый на платформе, будет представлять собой 10-минутные ролики различной тематики – от постановочных шоу до спортивных и развлекательных программ.

В настоящее время отсутствует какая-либо информация о том, при помощи каких сет-топ-боксов можно будет просматривать потоковый контент телевизионной службы Facebook, однако, по слухам, изначально этот контент будет доступен на Apple TV.

В настоящее время Facebook не имеет каких-либо чётких моделей продвижения видео-контента, за исключением коротких видеороликов и экспериментальных пользовательских потоковых трансляций.