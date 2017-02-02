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Facebook TV App
По сообщениям ряда источников, социальная сеть ведёт переговоры по поводу лицензирования оригинального контента для новой платформы.

Гигант мира социальных медиа Facebook работает над созданием «телевизионного» приложения для просмотра потокового видео и активно ведёт поиск компаний, которые бы согласились предоставить эксклюзивный контент для него.

В публикации в издании The Wall Street Journal сказано, что приложение является частью специальной программы Facebook, которая должна сделать её видео-компанией, способной успешно конкурировать с телевидением за доход от рекламы. В последнее время неоднократно отмечалось, что стратегия Facebook состоит в продвижении на платформу дополнительного видео-контента.

Публикация в Wall Street Journal не раскрывает многих специфических черт приложения, однако, в ней указано, что видео-контент, размещаемый на платформе, будет представлять собой 10-минутные ролики различной тематики – от постановочных шоу до спортивных и развлекательных программ.

В настоящее время отсутствует какая-либо информация о том, при помощи каких сет-топ-боксов можно будет просматривать потоковый контент телевизионной службы Facebook, однако, по слухам, изначально этот контент будет доступен на Apple TV.

В настоящее время Facebook не имеет каких-либо чётких моделей продвижения видео-контента, за исключением коротких видеороликов и экспериментальных пользовательских потоковых трансляций.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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