1 февраля руководителем телеканала « Украина » назначена Виктория Корогод . Об этом говорится в официальном пресс — релизе телеканала .

Евгений Лященко, совмещавший обязанности директора ТРК «Украина» и директора «Медиа Группа Украина» до этого времени, сосредоточится на стратегическом управлении холдингом «Медиа Группа Украина».

«За время работы в «Медиа Группе Украина» Виктория Корогод зарекомендовала себя как опытный управленец высокого уровня, настоящий профессионал своего дела и надежный член команды. С гордостью могу сказать, что Виктория – директор, выросший внутри нашей медиа—группы, знающий всю систему работы канала «Украина» и нашей эфирной группы в мельчайших подробностях. Но, что особенно важно для руководителя такого уровня, Викторию отличают не только сильные профессиональные навыки и стратегический подход в работе, но и умение работать с креативной командой, мотивировать и вдохновлять сотрудников на новые достижения», – прокомментировал новое назначение Евгений Лященко, директор «Медиа Группа Украина».

Виктория Корогод окончила Киевский национальный университет им. Т. Г. Шевченко, экономический факультет, специализированную программу PMD по финансам и эккаунтингу Международного института менеджмента. Также Виктория прошла обучение в The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA). Работала финансовым директором на других украинских телеканалах. К команде канала «Украина» присоединилась в 2012 году, заняв должность финансового директора. С 2014 года Виктория Корогод – операционный директор ТРК «Украина».

«Наша задача – быть первыми среди лучших. Мы всегда будем предлагать эксклюзивный, полезный и интересный контент, достойный внимания наших преданных зрителей. Еще несколько лет назад мы сделали стратегический выбор – инвестировать в собственное производство, и продолжаем уверенно двигаться в этом направлении, развивая информвещание, форматные продукты и телесериальное производство. Конечно же, все это было бы невозможно без самого ценного, что есть на нашем канале – наших сотрудников. Мы сделаем все для того, чтобы каждый из них гордился тем, что работает в самой сплоченной и творческой команде», – говорит Виктория Корогод, новый руководитель «Украины».