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Виктория Корогод, руководитель телеканала «Украина»
Фото: Медиа Группа Украина
1 февраля руководителем телеканала «Украина» назначена Виктория Корогод. Об этом говорится в официальном прессрелизе телеканала.

Евгений Лященко, совмещавший обязанности директора ТРК «Украина» и директора «Медиа Группа Украина» до этого времени, сосредоточится на стратегическом управлении холдингом «Медиа Группа Украина».

«За время работы в «Медиа Группе Украина» Виктория Корогод зарекомендовала себя как опытный управленец высокого уровня, настоящий профессионал своего дела и надежный член команды. С гордостью могу сказать, что Викториядиректор, выросший внутри нашей медиагруппы, знающий всю систему работы канала «Украина» и нашей эфирной группы в мельчайших подробностях. Но, что особенно важно для руководителя такого уровня, Викторию отличают не только сильные профессиональные навыки и стратегический подход в работе, но и умение работать с креативной командой, мотивировать и вдохновлять сотрудников на новые достижения», – прокомментировал новое назначение Евгений Лященко, директор «Медиа Группа Украина».

Виктория Корогод окончила Киевский национальный университет им. Т. Г. Шевченко, экономический факультет, специализированную программу PMD по финансам и эккаунтингу Международного института менеджмента. Также Виктория прошла обучение в The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA). Работала финансовым директором на других украинских телеканалах. К команде канала «Украина» присоединилась в 2012 году, заняв должность финансового директора. С 2014 года Виктория Корогодоперационный директор ТРК «Украина».

«Наша задачабыть первыми среди лучших. Мы всегда будем предлагать эксклюзивный, полезный и интересный контент, достойный внимания наших преданных зрителей. Еще несколько лет назад мы сделали стратегический выборинвестировать в собственное производство, и продолжаем уверенно двигаться в этом направлении, развивая информвещание, форматные продукты и телесериальное производство. Конечно же, все это было бы невозможно без самого ценного, что есть на нашем каналенаших сотрудников. Мы сделаем все для того, чтобы каждый из них гордился тем, что работает в самой сплоченной и творческой команде», – говорит Виктория Корогод, новый руководитель «Украины».

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