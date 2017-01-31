В субботу, 4 февраля, в 9:30 на «Интере» стартует премьера отечественного трэвел—шоу «Україна вражає». Об этом говорится в пресс-релизе канала, копией которого располагает редакция Mediasat.

Это – программа для всей семьи. Она будет интересна и тем, кто хорошо знает свою страну, и тем, кто только начинает ее изучать. Команда и ведущая проекта Валерия Микульская побывают в самых интересных, необычных, загадочных и даже легендарных уголках Украины и расскажут обо всем, что увидели и испытали. Они раскроют секреты путешествий, проложат собственные маршруты и обязательно поделятся с телезрителями практическими советами, которых не найдешь в туристических буклетах и на форумах.

«Україна вражає» хорошо известна зрителям программы «Утро с Интером». Рубрика с таким названием уже несколько лет рассказывает о природных феноменах, уникальных мистических местах и наводящих ужас легендах, а также – о находках и достижениях наших современников, о том, чем Украина может впечатлить даже бывалых путешественников, объездивших полмира.

Телезрители вместе со съемочной группой побывали на украинских Мальдивах и в медвежьем заповеднике, «Каньоне дьявола» на Николаевщине и украинском Мертвом море, в деревне мастеров и каменном сердце Украины – карьерном туристическом оазисе под Коростышевым. Команда проекта уверена: наша страна может и должна стать привлекательной для туристов со всего мира. Поэтому, начиная уже с этой субботы, зрители «Интера» смогут дольше, ярче и насыщеннее путешествовать по стране вместе с трэвел—шоу «Україна вражає».

«В рамках Года устойчивого развития туризма, учрежденного Генеральной Ассамблеей ООН, в Украине 2017—й объявлен также Годом туризма, – говорит автор и ведущая программы Валерия Микульская. – Мы – за такие начинания! Поддерживаем их и готовы доказать: наша страна уникальна и просто создана для путешествий. Но чтобы открыть красоту нашей страны всему миру, нужно ее, как минимум, хорошенько изучить и научиться понимать, ценить и уважать. Ждем всех в субботу утром на «Интере»!»