Проблемный спутник Intelsat 33e введён в эксплуатацию

В компании Intelsat сообщили, что спутник Intelsat 33e – второй из спутников высокой пропускной способности (HTS) серии Intelsat EpicNG – успешно прошёл все орбитальные тесты и был введён в эксплуатацию 29 января.

Построенный фирмой Boeing и запущенный на орбиту в августе 2016 года, спутник Intelsat 33e оснащён современным цифровым модулем. Благодаря гибкой конструкции HTS-модуля, спутник Intelsat 33e, работающий в орбитальной позиции 60° восточной долготы расширит возможности компании Intelsat в сфере предоставления HTS-услуг в C, Ku- и Ka-диапазонах на территории Европы, Ближнего Востока, Африки, Азиатско-Тихоокеанского, Средиземноморского регионов и в акватории Индийского океана. Это даст возможность предоставлять корпоративные и широкополосные услуги операторам фиксированных и мобильных сетей, провайдерам мобильных услуг для авиационного и морского транспорта и правительственным организациям. Мощные сфокусированные лучи спутника Intelsat 33e также обеспечат возможность распространения локализованного контента от медиа-компаний, работающих в регионе.

«Полученный нами опыт введения в эксплуатацию спутников типа Intelsat EpicNG и предложения клиентам их услуг подтвердило наши изначальные представления о потенциале HTS, – говорит генеральный директор Intelsat Стивен Спенглер. – Мы имеем в своём распоряжении динамическую, открытую и развивающуюся платформу, возможности которой будут продолжать расти с течением времени, предоставляя технологический трамплин нашим клиентам, желающим сделать сегодня инвестиции, которые обеспечат им рост на десятилетие вперёд. В компании Intelsat уверены в том, что перспективы, открываемые HTS, а также наши разработки и стратегии помогут продвинуть нВ рынке наше видение открытия доступа к новым, более широким и быстро растущим секторам для нас и наших клиентов».

Услуги программы Intelsat EpicNG стали доступны в марте 2016 года после ввода в эксплуатацию спутника Intelsat 29e, который расположен в орбитальной позиции 310° восточной долготы и обеспечивает покрытие полосы, простирающейся через Южную и Центральную Америку, страны Карибского бассейна, восточные районы Соединённых Штатов и северную часть Атлантического океана. Ещё три дополнительных спутника типа Intelsat EpicNG – Intelsat 32e, Intelsat 35e и Intelsat 37e должны отправиться в космос на протяжении текущего года. Глобальное покрытие системы Intelsat EpicNG дополнит спутник Horizons 3e, который планируется запустить во второй половине 2018 года в орбитальную позицию 169° восточной долготы. Спутник Horizons 3e расширит покрытие системы Intelsat EpicNG на акваторию Тихого океана, а также поможет увеличить присутствие Intelsat EpicNG в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Напомним, в сентябре прошлого года стало известно о технических проблемах, возникших в системе двигателей спутника Intelsat 33e в процессе его движения на планируемую орбиту. Это привело к смещению сроков ввода аппарата в коммерческое использование с конца 2016 на начало 2017 года. Кроме того сообщалось, что технические неполадки со спутником Intelsat 33e могут стать причиной для выплаты страховки.