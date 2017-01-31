Европейское космическое агентство (ESA) представило новое анимированное видео, иллюстрирующее работу систем будущей ракеты Ariane 6. Это будет мощная ракета, которая должна будет помочь Европе сохранить свои конкурентные преимущества в сфере коммерческих запусков, не полагаясь на поддержку со стороны частного сектора. Однако, в эпоху, когда на горизонте встаёт рассвет ракет многоразового использования, Ariane 6 не сможет нас ничем таким удивить – в ближайшее время вы не увидите никаких эпических приземлений в стиле ракеты Falcon 9.

В настоящее время ракете Ariane 5 от ESA принадлежит важнейшая роль на рынке запуска спутников для коммерческого сектора. Однако стабильность её позиций оказалась под угрозой после появления на рынке таких американских компаний, как SpaceX. Поэтому сегодня сложно сказать, насколько успешно ракета Ariane 6 сможет конкурировать с компанией SpaceX и прочими игроками рынка.

В ESA планируют первый полёт ракеты Ariane 6 на 2020 год. При этом новая ракета должна сэкономить деньги агентства – по прогнозам, её использование уменьшит затраты, связанные с запусками спутников, на половину. В ESA также планируют повторно использовать двигатели ракеты Ariane 5, что даст возможность сэкономить ещё большее количество денег.

Тем не менее, ракета Falcon 9 от компании SpaceX всё равно может оказаться более доступной по стоимости, чем Ariane 6, поскольку её конструкция предусматривает многоразовое использование. И в случае успеха проекта стоимость его будет снижаться и дальше. К примеру, стоимость стартовых двигателей превышает 60 миллионов долларов, однако, как известно, в SpaceX работают над тем, чтобы сделать приземление и повторное использование стартовых двигателей первой ступени обычным и рутинным процессом. Это существенно уменьшит себестоимость полётов и увеличит перспективы воплощения в жизнь цели Илона Маска, направленной на создание на Марсе колонии человечества. В то же время, ракета Ariane 6 является одноразовой – она выводит в космос спутник и более не пригодна к использованию. Таким образом, все деньги, потраченные на её создание и запуск, сгорают раз и навсегда.

Несмотря на то, что в краткосрочной перспективе проект ракеты Ariane 6 может быть финансово выгодным, в долгосрочной перспективе её конструкция может оказаться устаревшей. В июле прошлого года президент французского космического агентства CNES Жан-Ив Ле-Галль заявил, что не видит необходимости срочно разрабатывать ракету многоразового использования.

«Сегодня, принимая во внимание цели, стоящие перед ракетой Ariane 6, мы считаем, что данная ракета сможет получить неплохие позиции на рынке, – заявил Ле-Галль. – И если рынок столкнётся с дальнейшим снижением цен, мы будем изучать происходящее».

В ракете Ariane 6 используются твёрдотопливные стартовые двигатели. Ракета может выпускаться в двух конфигурациях – в зависимости от требований к производительности и грузоподъёмности. В конфигурации Ariane 62 используется два стартовых двигателя для «одиночного запуска» – к примеру, для выведения на орбиту космических аппаратов среднего размера, предназначенных для съёмок поверхности Земли и других исследований. В конфигурации Ariane 64 устанавливается четыре стартовых двигателя – для «двойного запуска».

Предварительная разработка конструкции ракеты была завершена в июне 2016 года, а в качестве стартовой площадки для неё будет использоваться Европейский космопорт в Куру, Французская Гвиана. Инженеры, работающие над проектом, размышляют над тем, во сколько может обойтись превращение ракеты в ракету частично многоразового использования. Однако это не является основным приоритетом для проекта Ariane 6.