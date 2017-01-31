По требованию Альфа-банка (Украина) хозяйственным судом города Киев начато судебное производство по делу о банкротстве компании «Поверхность ТВ».

Издание «Новое время» со ссылкой на «Украинские новости» пишет, что судебное разбирательство инициировано на основании кредитного договора от 18 сентября 2006 года между «Поверхность ТВ» и АвтоЗАЗбанком, правопреемником которого является Банк Кипра, который позже был приобретён холдингом Альфа-групп и переименован в Неос Банк.

В 2006 году компании «Поверхность ТВ» был выдан кредит в сумме 1,7 млн долларов и 13,2 млн гривен. Однако компания, нарушив договорные сроки с банком, не выполнила взятые на себя обязательства. В последствие судебным решением был признан долг компании перед банком в размере 45,3 млн гривен. Суд также запретил должнику и владельцу компании принимать решения о ликвидации, реорганизации и отчуждении основных средств и предметов залога.

«Распорядитель имущества в лице арбитражного управляющего Евгения Гаврилюка до 15 марта представит в хозяйственный суд сведения о результатах рассмотрения требований кредиторов и реестр требований. До 23 марта будет проведена инвентаризация имущества должника. Предварительное заседание суда назначено на 27 марта», – уточняют в издании «Новое время».

Напомним, спутниковое вещание компания «Поверхность» начала до кризиса, в 2008 году. Тогда её акционерами были Istil Group бизнесмена пакистанского происхождения Мохаммада Захура, которой принадлежали 55% акций, и президент «Поверхности» Виктор Самойленко.

В августе 2010 года оператор спутникового телевидения «Поверхность Плюс» прекратил вещание со спутника Eutelsat W4 (36 гр.в.д.).

Что послужило причиной для прекращения вещания, а также о рестарте и планах на будущее в интервью Mediasat рассказал создатель группы компаний «Поверхность» – Самойленко Виктор Васильевич.

В этом году группа-компаний «Поверхность» сообщила о запуске OTT-платформу PV+.