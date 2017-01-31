Телеканал «112 Украина» появился в «умных» телевизорах

Телевизионный канал «112 Украина» запустил приложение для «умных» телевизоров. Об этом корреспонденту Mediasat сообщили в пресс-службе канала.

Приложение «112 Украина» запущено на Smart-платформах Philips, Samsung и LG. Благодаря этому зрители могут смотреть эфир канала не зависимо от программной политики кабельных операторов, наличия спутниковой тарелки или эфирной антенны. Теперь достаточно иметь Smart TV вышеописанных моделей и наличие доступа в сеть интернет.

Приложение «112 Украина» для смарт-телевизоров существует в двух версиях: на украинском и русском языках.

Кроме прямого эфира приложение позволяет просматривать различные видеоматериалы и осуществлять поиск по ключевым словам. Кроме того оно предусматривает удобную опцию «Экран в экране», которая позволяет зрителю искать видео, одновременно просматривая ранее выбранный контент.