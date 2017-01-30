Американская система рассылки уведомлений о фактах нарушения авторских прав прекращает своё существование

Инициированная в 2013 году американскими производителями кино- и музыкального контента и ведущими провайдерами схема, по которой пользователи получали «уведомления о факте нарушения авторских прав» в случае просмотра контента, полученного из пиринговых сетей, прекращает работу. Об этом пишет издание Advanced Television.

Внедрение в феврале 2013 года схемы, получившей название Система уведомлений о нарушении авторских прав (CAS), стало кульминацией многих месяцев работы и совместных усилий, направленных на борьбу с онлайн-пиратством и пропаганду законных способов получения цифровой музыки, фильмов и телепрограмм.

Однако участники схемы не продлили срок действия соглашения, которое запустило специальную программу, предусматривающую рассылку интернет-пользователям множественных уведомлений в случае их постоянного доступа к контрафактному контенту.

Отраслевое объединение игроков киноиндустрии MPAA высказало своё сожаление в связи с невозможностью остановить постоянных нарушителей.

«Эти закоренелые нарушители являются теми, кто способствует дальнейшему распространению пиратства в P2P сетях и возникновению всех связанных с ним проблем», – говорит исполнительный вице-президент и главный юрисконсультант по глобальным вопросам в MPAA Стивен Фабрицио, указывая на то, что в 2016 году в США при помощи P2P сетей было загружено примерно 981 миллион фильмов и телепрограмм.

Он высказал предположение о том, что Система уведомлений о факте нарушения авторских прав просто не подходит для решения сложной проблемы злостных нарушителей. «В конечном итоге, проблему этих активных нарушителей должны решать интернет-провайдеры в соответствии с принципами их политики борьбы со «злостными нарушителями», которые обозначены в Законе об авторском праве в цифровую эпоху».

Информационный центр по вопросам соблюдения авторских прав (CCI) – орган, созданный сообществом производителей контента и провайдерами интернет-услуг для просвещения пользователей относительно важности защиты авторских прав и предоставления им помощи в поиске наилучших путей легального доступа к качественному контенту – в своём пресс-релизе сообщает, что после четырёх лет активной просветительской деятельности и оказания помощи пользователям Система уведомлений о фактах нарушения авторских прав прекращает своё существование.

«Программа продемонстрировала возможность реального прогресса при объединении усилий создателей контента, разработчиков инновационных проектов в Интернете и защитников прав потребителей в рамках совместной работы для достижения консенсуса. Программа CAS успешно способствовала просвещению огромной аудитории относительно доступности легального контента, а также относительно проблем, связанных с онлайн-пиратством. Мы хотим поблагодарить всех тех, кто внёс свой вклад в развитие данной программы и способствовал её успеху, включая бывших и действующих членов нашего Консультативного совета. И несмотря на то, что данная программа сворачивается, её участники сохраняют свою приверженность добровольным и совместным усилиям, направленным на решение данных проблем», – заявили в CCI.