Ряд известных персон сферы телевидения уже высказали свою поддержку компании Discovery Communications на фоне назревающей угрозы исчезновения пакета телеканалов от американского лидера рынка документального контента из предложений британской платформы Sky уже на этой неделе из-за проблем с договорами о трансляции.

Дэвид Эммануэль, Кэти Хопкинс, Ронни О’Салливан и многие другие телеведущие и продюсеры запустили в социальных медиа кампанию, направленную на сохранение 12 телеканалов Discovery на платформе Sky, используя хэштэг #KeepDiscovery.

Скандал разгорелся на прошлой неделе, когда компания Discovery пригрозила изъять свои телеканалы, включая Discovery, TLC и Eurosport, с платформ Sky, заявив перед этим, что не получила «справедливого ценового предложения» за свой контент.

Если спор не будет разрешён, все 12 телеканалов Discovery исчезнут с платформы Sky и принадлежащей ей потоковой службы Now TV уже после 31 января. Подобная ситуация сложилась также в отношениях между компанией Discovery и платформой Sky Deutschland в Германии.

Перспектива такого развития событий вполне реальна: во время вчерашней трансляции на канале Eurosport финала теннисного чемпионата Australian Open на экране появлялось сообщение о том, что данные канал исчезнет из предложения платформы Sky в среду, 1 февраля.

Представитель пресс-службы Discovery заявил, что компании «очень неловко» от факта поддержки знаменитостей, а также назвал реакцию звёзд и зрителей «удивительной».

«Наши замечательные зрители заслуживают и дальше иметь возможность доступа к программам и спортивным трансляциям, которые они так любят, и мы по-прежнему надеемся на разрешение проблем, возникших в отношениях с платформой Sky», – добавил он.

На прошлой неделе управляющий директор Discovery Networks UK Сюзанна Диннэйдж заявила, что компания поддерживает выбор пользователя и независимых вещателей.

Поздно вечером в пятницу представитель пресс-службы Sky разослал обновлённый пресс-релиз, подготовленный после комментариев генерального директора Джереми Дэрроча, который заявил, что доля линейного смотрения каналов Discovery «существенно снижается на протяжении длительного периода времени».

Заявление стало ответом на то, что в Sky назвали «вводящими в заблуждение обвинениями и агрессивными действиями» со стороны Discovery.

«Похоже, пришло время расставить все точки над «i». Поскольку, несмотря на все имеющиеся разногласия, мы также любим Discovery», – говорится в заявлении.

«Мы были готовы платить справедливую цену за каналы Discovery и Eurosport и вкладывать больше денег в эти каналы, чтобы сделать их ещё более привлекательными для наших зрителей. Мы предложили Discovery сотни миллионов фунтов стерлингов, или же 12 миллиардов долларов, если мерить рамками американского бизнеса, однако этого оказалось недостаточно. Они просят Sky Group заплатить почти миллиард фунтов стерлингов за пакет каналов, многие из которых теряют свою аудиторию».

«Увы, абонентам Sky приходится готовиться к исчезновению телеканалов Discovery со своих экранов, как и угрожали в Discovery. Ну что же – у компании Discovery есть полное право сделать это. Мы не выходили из процесса переговоров, а вот они не общались с нами с момента своих публичных угроз, озвученных на прошлой неделе».

«Sky не вышвыривает эти каналы со своей платформы. Если в Discovery не желают, чтобы эти каналы исчезали с экранов зрителей, как они утверждают в своей публичной кампании, они могли бы найти возможность остаться на платформе Sky, путём, скажем, получения финансирования за счёт размещения рекламы или организации собственной системы подписки. Однако, они решили этого не делать».

«Мы твёрдо обещаем своим абонентам, что потратим каждый пенни из тех, которые мы собирались заплатить Discovery, на покупку нового и лучшего контента, который оценят наши зрители».

«Это будет контент со всего мира, а также программы и документальные фильмы, произведённые в Великобритании. Мы продолжим предлагать своим абонентам широкий выбор контента, включая сотни программ от таких каналов как The History Channel, National Geographic, PBS, Sky Arts и Sky Atlantic, а также спортивные программы на Sky Sports Mix».

«Мы надеемся, что наши зрители поймут – мы работаем в их интересах, и всегда будем делать это».

Отключение затронет такие каналы как Discovery Channel, TLC, ID, Eurosport, Discovery History, Animal Planet, Discovery Shed, Home and Health, DMax, Discovery Science и Discovery Turbo.