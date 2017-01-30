Сотрудничество Nokia и Orange Group определит картину будущего рынка услуг 5G.

В текущем месяце компания Ericsson заявила о том, что тестовое оборудование продемонстрировало впервые на территории Франции возможность беспроводной связи с пиковой скоростью в более 10 гигабитов в секунду, благодаря использованию ключевых компонентов будущей технологии 5G. Этот тест стал частью программы 5G партнёрства, о которой компании Ericsson и Orange заявили в октябре 2016 года.

«Для нормальной работы таких новых технологий, как Виртуальная реальность, Дополненная реальность, а также для потребностей бизнес среды потребуются всё более возрастающие скорости. Благодаря реализации нашей программы 5G партнёрства с Ericsson мы можем подготовиться к появлению сетей будущего», – говорит старший вице-президент Orange Labs Networks Алан Малобёрти.

В компании Nokia заявляют, что предлагаемые технологией 5G новые возможности – такие, к примеру, как нарезка сети, позволят операторам поддерживать миллиарды подключенных IoT-устройств с неизменным качеством обслуживания, заложив основы для создания смарт-городов, подключённых транспортных средств, смарт-заводов, смарт-офисов, а также индустрии удалённого медицинского обслуживания и прочих отраслей.

Компании Nokia и Orange будут стимулировать определение и развитие этих новых услуг, делая акцент на переход от 4G к 5G связи. Для этого компании подписали соответствующее соглашение. Также среди основных направлений партнёрства – вопросы энергоэффективности, эффективности управления и использования денежных средств, качества и надёжности.

Сотрудничество Orange и Nokia будет опираться на существующие инновационные программы, а также на работу с другими партнёрами для развития, тестирования и внедрения решений, которые позволят сделать из 5G коммерческую реальность, а также будут стимулировать цифровую трансформацию вертикальных отраслей.

Nokia и Orange будут использовать базовые станции Nokia Flexi и портфель 5G-готовых решений радиодоступа AirScale, а также платформу для дата-центров AirFrame, технологии телекоммуникационного облака и кибер-безопасности для создания приложений, использующих надёжность и низкую задержку 5G.

«Используя наши технологии в сфере IP и оптики, а также опыт работы Bell Labs, компания Nokia оказывает помощь Orange в представлении 5G и приложений, которые будут работать в рамках парадигмы сетей Future X Network», – говорит руководитель отдела инноваций и управления в Nokia Марк Руан.