В прошлом году прирост интернет-пользователей в Китае был равен количеству населения Украины

За 2016 год прирост пользователей интернета в Китае был равен количеству населения Украины, а общий размер интернет-аудитории в Поднебесной достиг отметки в 731 миллион абонентов.

Количество пользователей интернета в Китае за последние три года увеличивалось необычайно быстрыми темпами, по мере роста использования смартфонов и расширения проникновения интернета в самой густонаселённой стране мира, – говорится в отчёте, подготовленном государственным агентством, отвечающим за развитие отрасли.

За 2016 год китайский интернет-рынок расширился на 6,2%, охватив 43 миллиона новых пользователей – эквивалент населения таких стран, как Украина или Аргентина – и достигнув отметки в 731 миллион абонентов, согласно данным Китайского информационного центра по развитию сети интернет (CINIC). Уровень проникновения интернета вырос на 3,1%, достигнув 53,2% охвата страны, говорится в информации от CINIC.

Темпы роста в 2016 году замедлились в сравнении с двузначными цифрами, имевшими место пять лет тому, когда смартфоны впервые начали играть ключевую роль в росте использования интернета в стране.

Уже сегодня 95,1% китайских пользователей интернета (или же 695 миллионов человек) выходит в сеть при помощи телефонов, и темпы роста постепенно снижаются.

Постоянный рост проникновения обозначает конец той эпохи, когда интернет-компании могли просто полагаться на рост общего числа пользователей для увеличения трафика и использования сети. Сегодня им приходится всё активнее работать над привлечением посетителей на свои сайты и стимулированием скачивания приложений, что требует миллиардных инвестиций в развитие и маркетинг.

«Если вы представляете стартап и по-прежнему возлагаете свои надежды на мобильный интернет, шансы на то, что вы станете так называемым «единорогом» в текущую эпоху очень малы, поскольку рынок вошёл в период стабильного развития», – заявил основатель и генеральный директор компании Baidu Робин Ли, выступая на прошедшей в декабре отраслевой конференции. Единорогом принято называть стартап стоимостью в более 1 миллиарда долларов.

Компания Baidu, являющаяся оператором главного китайского поискового ресурса, вложила миллиарды долларов в развития искусственного интеллекта с приложениями для ботов, решающих проблемы ботов для самоходных автомобилей.

По словам аналитика IDC Сюэ Ю, выпущенное неделю тому правительственное руководство, описывающее перспективы развития интернет-отрасли, подчёркивает необходимость контроля за контентом и кибер-безопасности, что может увеличить себестоимость производства интернет-контента. В свете повышения регулирования и снижения роста числа новых пользователей вопрос «стабильности» станет главным на повестке дня китайской интернет-индустрии.

Напомним, на прошлой неделе Пекин запустил 14-месячную общенациональную кампанию, направленную на пресечение несанкционированных подключений к интернету, включая услуги виртуальных частных сетей (VPN).