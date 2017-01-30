Европейская космическая компания Arianespace провела 27 января первый в текущем году запуск, в результате которого на орбиту был выведен первый спутник типа SmallGEO для испанского спутникового оператора Hispasat.

Помимо выведения на орбиту первого спутника типа SmallGEO, данная миссия стала также первой, в которой ракета «Союз» использовалась для запуска с космодрома во Французской Гвиане спутника на геосинхронную переходную орбиту. Ранее со стартовых площадок комплекса в Синнамари, Французская Гвиана, при помощи ракеты «Союз» космические аппараты выводились лишь на низкую и среднюю околоземные орбиты.

Спутник Hispasat 36W-1 (36 гр.з.д.), построенные на заводе компании OHB Systems в городе Бремен, Германия стал первым из девяти спутников типа SmallGEO, которые компания должна создать согласно контракту. Европейское и Германское космические агентства оказали финансовую помощь при постройке спутника, включающего в себя современный модуль Redsat, который можно настроить для передачи до четырёх лучей, изменяя при необходимости их мощность и направление.

Создание спутника Hispasat 36W-1 с изначальным проектным именем Hispasat-AG1 (которое было изменено на нынешнее после переименования компанией Hispasat всех находящихся на орбите спутников) выпало из графика на несколько лет из-за технических проблем, возникших при его постройке. Аппарат стал первым телекоммуникационным спутником производства OHB, и в компании надеются, что он положит начало созданию линейки подобных аппаратов для нового рынка спутников массой от 2 500 до 3 500 килограммов.

На создание спутника ушло на четыре года больше, чем изначально планировалось, что заставило компанию Hispasat отказаться от использования для его запуска на орбиту ракеты Ariane 5 в пользу ракеты «Союз» в целях экономии времени. Производитель работает над тем, чтобы сократить время, необходимое для сооружения будущих спутников типа SmallGEO до трёх лет – вместо семи, которые ушли на постройку Hispasat 36W-1.

Диспетчеры наземной станции получили сигнал от спутника Hispasat 36W-1 вскоре после его отделения от верхней ступени Fregat ракеты «Союз». Спутник массой в 3 210 килограммов содержит 20 транспондеров Ku-диапазона и три транспондера Ka-диапазона, которые обеспечивают покрытие сигналом территорий в Европе, на Канарских островах и в Южной Америке. Это уже десятый спутник в группировке Hispasat.

Запуск спутника типа SmallGEO при помощи ракеты «Союз» стал первой из 12 миссий, запланированных компанией Arianespace на текущий год. Шесть из этих миссий запланированы на период до конца апреля. Ближайшим станет запуск при помощи ракеты Ariane 5 двух спутников – Sky-Brasil-1 для DirecTV Latin America и Telkom 3S для Telkom Indonesia, намеченный на 14 февраля.