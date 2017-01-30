Колумбийский регулятор телевидения оштрафовал 45 местных провайдеров услуг платного телевидения, которые не смогли доказать, что они соблюдают законы об авторских правах.

Как заявили в Национальном управлении по вопросам телевидения (Autoridad Nacional de Televisión, ANTV), данные санкции демонстрируют успешность принимаемых в стране новых мер и действий по борьбе с пиратством. 45 местных операторов кабельного телевидения были оштрафованы за несоблюдения норм и правил, касающихся условий выплаты вознаграждений владельцам авторских прав, информации о контенте и операторских лицензий.

«В 2016 году мы создали прецедент и решили усилить контроль, дабы проверить, насколько провайдеры услуг платного телевидения соблюдают взятые на себя обязательства, в особенности – те, которые касаются соблюдения авторских прав», – говорит директор ANTV Анхела Мария Мора Сото.

После того, как в регуляторе телевидения Колумбии подсчитали, что пиратство в сфере платного телевидения приносит казне страны ежегодный убыток в размере 100 миллионов долларов, правительство решило ужесточить борьбу с нелегальными операторами, инициировав в апреле 2016 года план специальных мероприятий.

По словам руководителя регуляторного органа, в 2017 году ANTV продолжит жёстко контролировать операторов платного телевидения, накладывая санкции на тех из них, которые не соблюдают норм колумбийского законодательства.