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Пульт ДУ ТВ
Колумбийский регулятор телевидения оштрафовал 45 местных провайдеров услуг платного телевидения, которые не смогли доказать, что они соблюдают законы об авторских правах.

Как заявили в Национальном управлении по вопросам телевидения (Autoridad Nacional de Televisión, ANTV), данные санкции демонстрируют успешность принимаемых в стране новых мер и действий по борьбе с пиратством. 45 местных операторов кабельного телевидения были оштрафованы за несоблюдения норм и правил, касающихся условий выплаты вознаграждений владельцам авторских прав, информации о контенте и операторских лицензий.

«В 2016 году мы создали прецедент и решили усилить контроль, дабы проверить, насколько провайдеры услуг платного телевидения соблюдают взятые на себя обязательства, в особенности – те, которые касаются соблюдения авторских прав», – говорит директор ANTV Анхела Мария Мора Сото.

После того, как в регуляторе телевидения Колумбии подсчитали, что пиратство в сфере платного телевидения приносит казне страны ежегодный убыток в размере 100 миллионов долларов, правительство решило ужесточить борьбу с нелегальными операторами, инициировав в апреле 2016 года план специальных мероприятий.

По словам руководителя регуляторного органа, в 2017 году ANTV продолжит жёстко контролировать операторов платного телевидения, накладывая санкции на тех из них, которые не соблюдают норм колумбийского законодательства.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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