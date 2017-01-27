ПОДЕЛИТЬСЯ
Netflix Mobile
В компании предоставили пользователям устройств на Android возможность скачивать программы на SD-карту своего устройства, расширив таким образом выбор опций для автономного просмотра контента.

Обновление, ставшее частью последней версии приложения Netflix для Android, даёт пользователю, среди прочих настроек, возможность выбирать «место для загрузки».

Это означает, что пользователи впервые смогут выбирать, куда именно сохранять контент для дальнейшего просмотра – либо во встроенную память, либо на SD-карту.

Компания Netflix впервые предложила своим пользователям возможность скачивать контент, без дополнительной оплаты за это, для просмотра в автономном режиме в декабре 2016 года. Новая функция включена во все тарифные планы и доступна на мобильных телефонах и планшетах под управлением Android и iOS.

Добавление возможности загрузки поможет компании Netflix обрести равенство с конкурирующими платформами – такими, как Amazon Prime, которая уже позволяет скачивать контент, а также многие платформы с онлайн-видео от эфирных вещателей и провайдеров услуг платного телевидения.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ПОДЕЛИТЬСЯ
Предыдущая публикацияДомен для радийщиков
Следующая публикацияСовет FTTH озвучил стоимость покрытия оптикой всей территории ЕС
Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА