В компании предоставили пользователям устройств на Android возможность скачивать программы на SD-карту своего устройства, расширив таким образом выбор опций для автономного просмотра контента.

Обновление, ставшее частью последней версии приложения Netflix для Android, даёт пользователю, среди прочих настроек, возможность выбирать «место для загрузки».

Это означает, что пользователи впервые смогут выбирать, куда именно сохранять контент для дальнейшего просмотра – либо во встроенную память, либо на SD-карту.

Android Users – You can now download to your SD card so there’s always room for more. pic.twitter.com/Uqt2GSjPw5 — Netflix US (@netflix) 24 января 2017 г.

Компания Netflix впервые предложила своим пользователям возможность скачивать контент, без дополнительной оплаты за это, для просмотра в автономном режиме в декабре 2016 года. Новая функция включена во все тарифные планы и доступна на мобильных телефонах и планшетах под управлением Android и iOS.

Добавление возможности загрузки поможет компании Netflix обрести равенство с конкурирующими платформами – такими, как Amazon Prime, которая уже позволяет скачивать контент, а также многие платформы с онлайн-видео от эфирных вещателей и провайдеров услуг платного телевидения.