Обновление, ставшее частью последней версии приложения Netflix для Android, даёт пользователю, среди прочих настроек, возможность выбирать «место для загрузки».

Это означает, что пользователи впервые смогут выбирать, куда именно сохранять контент для дальнейшего просмотра – либо во встроенную память, либо на SD-карту.

Android Users – You can now download to your SD card so there’s always room for more. pic.twitter.com/Uqt2GSjPw5

— Netflix US (@netflix) 24 января 2017 г.