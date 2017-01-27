Нацсовет сместил срок начала действия запрета на ретрансляцию канала «Телеклуб»

24 января Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания внес изменения в свое решение от 12 января, перенеся начало трехмесячного запрета на ретрансляцию телеканала «Телеклуб» в Украине на 16 февраля 2017 года. Об этом пишет «Детектор медиа».

Отсрочить прекращение ретрансляции Нацсовет попросил правообладатель канала – британская компания Inter TV Limited. Компания объяснила, что «Телеклуб» делит спутниковую частоту с телеканалом «Детский мир» (каждый канал имеет определенное количество часов эфира) и прекращение ретрансляции «Телеклуба» приведёт к приостановке ретрансляции канала «Детский мир». Поэтому правообладатель попросил дать ему время на техническое решение вопроса.

Нацсовет отреагировала на обращение, и постановил, что решение о временном (на три месяца) прекращении ретрансляции в Украине телеканала «Телеклуб» должно вступить в силу с 16 февраля.

Напомним, 12 января Нацсовет решил временно приостановить ретрансляцию на территории Украины телеканала «Телеклуб», который имеет юрисдикцию Германии. Тогда же регулятор изъял российский телеканал «Дождь» из Перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины. При этом решение в отношении «Дождя» должно вступить в силу через месяц с момента обнародования.

Причиной временного запрета канала «Телеклуб» стал показ в эфире запрещенных украинским законодательством фильмов российского производства.