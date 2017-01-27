Полиция Германии закрыла два пиратских сайта за нелегальную трансляцию контента

25-летний учёный-компьютерщик из Кёльна арестован в качестве главного обвиняемого по делу о нелегальном распространении каналов Sky Deutschland через сеть Интернет.

Данных шаг стал результатом масштабного расследования, проведённого отделом по борьбе с кибер-преступностью Управления государственной прокуратуры Бамберга при содействии Управления уголовных расследований федеральной земли Бавария по факту деятельности операторов нелегальных потоковых сайтов stream4k.net и mystreamz.cc. В рамках мероприятий, связанных с расследованием, злоумышленник и был арестован 23 января, а в двух помещениях в Кёльне были проведены обыски, пишет издание Broadband TV News.

В 2016 году в рамках данного расследования уже были проведены обыски в одиннадцати помещениях, а также произведены аресты двух лиц, причастных к деятельности указанных сайтов. Результаты этих мер, а также дальнейшее широкое расследование позволило прокуратуре найти главного злоумышленника, который признал свою вину.

Преступник передавал через Интернет в потоковом режиме программы телеканалов платформы Sky Deutschland, взимая за это абонплату с пользователей. По данным прокуратуры, число пользователей нелегальной услуги составляло около 3 000 человек, что делало её одним из крупнейших подобных предложение в немецкоязычной среде.

Правоохранительными органами была остановлена работа платформы mystreamz.cc, управляемой преступниками, и изъяты денежные средства и биткойны на сумму, исчисляемую пятизначным числом.

Прокуратура и Управление уголовных расследований федеральной земли Бавария продолжают следственные действия.