Полиция Германии закрыла два пиратских сайта за нелегальную трансляцию контента

Полиция Германии закрыла два пиратских сайта за нелегальную трансляцию контента

Борис Скуратовский
-
76
0
ПОДЕЛИТЬСЯ
Пиратство
25-летний учёный-компьютерщик из Кёльна арестован в качестве главного обвиняемого по делу о нелегальном распространении каналов Sky Deutschland через сеть Интернет.

Данных шаг стал результатом масштабного расследования, проведённого отделом по борьбе с кибер-преступностью Управления государственной прокуратуры Бамберга при содействии Управления уголовных расследований федеральной земли Бавария по факту деятельности операторов нелегальных потоковых сайтов stream4k.net и mystreamz.cc. В рамках мероприятий, связанных с расследованием, злоумышленник и был арестован 23 января, а в двух помещениях в Кёльне были проведены обыски, пишет издание Broadband TV News.

В 2016 году в рамках данного расследования уже были проведены обыски в одиннадцати помещениях, а также произведены аресты двух лиц, причастных к деятельности указанных сайтов. Результаты этих мер, а также дальнейшее широкое расследование позволило прокуратуре найти главного злоумышленника, который признал свою вину.

Преступник передавал через Интернет в потоковом режиме программы телеканалов платформы Sky Deutschland, взимая за это абонплату с пользователей. По данным прокуратуры, число пользователей нелегальной услуги составляло около 3 000 человек, что делало её одним из крупнейших подобных предложение в немецкоязычной среде.

Правоохранительными органами была остановлена работа платформы mystreamz.cc, управляемой преступниками, и изъяты денежные средства и биткойны на сумму, исчисляемую пятизначным числом.

Прокуратура и Управление уголовных расследований федеральной земли Бавария продолжают следственные действия.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ПОДЕЛИТЬСЯ
Предыдущая публикацияСовет FTTH озвучил стоимость покрытия оптикой всей территории ЕС
Следующая публикация1+1 медиа видит угрозу нацбезопасности в отключении аналогового вещания в этом году
Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА