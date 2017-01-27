Нормы, регулирующие использование частот 470–790 МГц в ЕС, утвердят в марте этого года

В Европейском вещательном союзе (EBU) приветствуют голосование Индустриального комитета Европейского парламента по вопросу, связанному с использованием спектра сверхвысоких частот (UHF) в долгосрочной перспективе. Голосование подтвердило межотраслевое соглашение в рамках ЕС, предусматривающее доступ к частотам UHF диапазона ниже 700 МГц для служб наземного телевизионного вещания как минимум до 2030 года.

Государственные и общественные вещатели стремятся обеспечить доступность своих телеканалов на всех платформах – наземное цифровое вещание (DTT), спутник, кабель и IP-сети, – отмечают в EBU. DTT-платформы, использующие частоты UHF-спектра, несомненно, остаются наиболее эффективным средством доставки контента, гарантирующим доступ к бесплатному телевидению всем гражданам, заявляют в EBU, добавляя, что в настоящее время в Европе при помощи DTT программы телевидения смотрит примерно 250 миллионов человек.

«Это соглашение гарантирует европейским зрителям возможность продолжать иметь доступ к бесплатным телеканалам в своём доме, что является критичным для поддержания универсальности общественных медиа, – комментирует заместитель руководителя брюссельского офиса EBU Вутер Жекьер. – Параллельно данное соглашение выводит Европу на ведущие позиции в решении вопросов о гармонизации частотного спектра для мобильных устройств: для нужд мобильного широкополосного доступа будет доступна полоса в 1260 МГц, что больше, чем в других регионах планеты».

«DTT вещание является незаменимым, – заявляет глава отдела технологий и инноваций в EBU Саймон Фелл. – Ни одна из существующих сегодня альтернативных технологий не способна принести такие же преимущества ни зрителям, ни вещательным компаниям. Услуга телевизионного вещания напрямую подключает гостиные 250 миллионов европейцев к миру кино, документальных программ, сериалов, новостей и спорта».

В тексте отбрасывается ранее предложенная Европейской комиссией идея о предоставлении «исключительно» доступа мобильных операторов к частотам, лежащим ниже 700 МГц. Такой подход породил бы неопределённость в долгосрочном планировании инвестиций и инновационных проектов для сектора «бесплатного» телевидения.

Страны-члены ЕС также получат гибкость освобождении полосы 700 МГц для нужд мобильных сетей к 2022, а не 2020 году, в случае необходимости и оправданности.

Окончательный текст Решения, регулирующего использование полосы 470 – 790 МГц в странах ЕС должен быть опубликован в апреле 2017 года, после формального его утверждения на пленарных заседаниях Европейского парламента в марте 2017.