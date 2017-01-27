В Совете FTTH раскрыли возможную стоимость внедрения услуги FTTH в Европейском Союзе.

В Европейском совете FTTH опубликовали первые результаты исследования на тему стоимости развёртывания услуги FTTH (оптика до дома) в странах ЕС в качестве вклада в процесс обсуждения законодательных инициатив, связанных с принятием Европейского кодекса электронных коммуникаций.

Стоимость была рассчитана исходя из предположения о развёртывании услуги «Оптика до дома» во всех 28 странах ЕС «с чистого листа». Стоимость учитывает охват 100% домов с подключением 50% из них. Если принять во внимание существующее покрытие оптико-волоконными сетями (примерно 30% и 10% соответственно), конечная модель стоимости полного покрытия оптиковолокном всей территории ЕС составляет 156 миллиардов евро. Использование уже существующей инфраструктуры и эффективная реализация Директивы сокращения затрат может привести к существенной экономии средств и уменьшит расходы ещё больше.

Для данного процесса крайне важна прозрачная и реалистичная дискуссия, которая поможет повысить осведомлённость законодателей, конечных пользователей и инвесторов относительно истинной стоимости создания Гигабитного сообщества.

«Наша модель была разработана COMSOF – компанией, которая объединяет разработчиков сетей и экспертов по моделированию стоимости. Я не хочу преуменьшать уровень проблем, стоящих перед Европой, либо размер инвестиций, которые потребуются, однако, в любом случае проблему не следует преуменьшать. Расчеты стоимости показывают, что внедрение FTTH по всей территории ЕС вполне реально», – говорит генеральный директор Европейского совета FTTH Эржеьет Фитори.

Президент Европейского совета FTTH Ронан Келли добавляет: «Мы также видим, что такие страны как Швеция, Испания и Португалия имеют FTTH покрытие более 80% — это даёт понять, что высокая степень покрытия услугой FTTH вполне достижима. Как в EIB, так и в Analysis Mason предполагают, что стоимость создания полноценной сети FTTH лежит в пределах между 220 и 250 миллиардами евро, при этом стоимость снижается до 154 миллиардов евро в случае использования существующей инфраструктуры. У нас должно быть реалистичное понимание уровня затрат и всего, что с этим связано. Политикам не следует идти на компромисс в видении того, какие сети являются лучшими для Европы, а также относительно возможности поддержки сетями 5G и цифровых услуг нового поколения».