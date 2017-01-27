1+1 медиа видит угрозу нацбезопасности в отключении аналогового вещания в этом году

Более 10% незащищенных слоев населения Украины может остаться без бесплатного доступа к национальным телеканалам при переходе на цифровое вещание. Как следствие, около 5 млн украинцев могут быть лишены бесплатного доступа к национальным каналам. Такое мнение озвучили в телевизионном холдинге 1+1 медиа.

«Группа 1+1 медиа всегда выступала одним из инициаторов отключения аналогового вещания. Однако планы государственных регуляторов ставят под угрозу доступность сигнала для большой части населения. Несмотря на ситуацию с зоной цифрового покрытия страны, считаем переход с июля 2017 рискованным и несущим угрозу не только информационной безопасности страны, но и свободному доступу к информации граждан Украины», – говорится в сообщении пресс-службы холдинга.

По лицензионным условиям, провайдер эфирно-цифрового вещания «Зеонбуд», должен охватывать не менее 95% населения. По экспертной оценке 1+1 медиа, зона охвата населения сигналом Т2 меньше на 10-15% и находится в пределах 80-85%.

«Уже сейчас мы понимаем, что очень много населения, особенно в небольших населенных пунктах останутся с темными экранами. Это касается не только 1+1, но и каналов группы Интер и Первого Национального, которые имеют наибольшее аналоговое эфирное покрытие. Конечно, переход на цифру неизбежен и полезен для развития телевизионной отрасли, но планы перейти в 2017 году полностью на цифровое вещание может лишить огромное количество людей доступа к национальным каналам. Мы готовы содействовать государству и помочь разработать гибкий и безболезненный план перехода, который не будет рискованным», – прокомментировал Андрей Мальчевский, директор департамента дистрибуции и развития сети вещания 1+1 медиа.

Отключение аналогового вещания в 2017 году приведет к переходу части непокрытых цифровым сигналом домохозяйств на бесплатное спутниковое вещание, где представлена часть русскоязычного телевизионного продукта в виде международных версий российских телеканалов. Это позволит проникнуть данным каналам на территорию Украины. А часть населения вообще останется без доступа к национальным каналам.

Впрочем, в своём сообщении 1+1 медиа не уточняет, когда именно Украине необходимо совершить переход с аналогового эфирного телевещания на цифровое.

Напомним, ранее глава Нацсовета сообщил о просьбе холдингов «1+1 медиа» и «Интер Медиа Груп» отложить отключение аналогового вещания в Украине до 2019 года.