Социальные сети стали чрезвычайно популярны. Более 2 миллиардов людей по всему миру зарегистрированы в социальных сетях. Бизнес прилагает немало усилий для привлечения клиентов: 81% мелких и средних компаний пользуются социальными сетями;

94% из них используют социальные сети для маркетинговых целей. Только в Facebook зарегистрировано более 50 млн. страниц различных компаний. Ежемесячно более 2 млрд. людей оставляют свои комментарии на страницах в Facebook. Фирмы активно инвестируют в рекламу в социальных сетях и SMM-менеджеров, которые могут ее организовать. В 2015 году компании потратили 23 млрд. долларов на рекламную кампанию в социальных сетях. В 2017 году эта цифра достигнет отметки 35 млрд. Фирмы платят SMM-менеджерам от 20 до 2,5 тыс. долларов за создание аккаунта.

Стоимость разработки стратегии продвижения в социальных сетях составляет от 150 до 10 тыс. долларов.

Почасовая консультация менеджера стоит от 10 до 500 долларов. Таким образом, для данной специальности существует масса возможностей при поиске работы и самореализации.

ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ МЕНЕДЖЕРЫ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ?

Они помогают фирмам презентовать себя в социальных сетях различными способами. Ниже представлены самые популярные услуги в сфере социального маркетинга, предлагаемые SMM-менеджерами. Создание аккаунта Для реализации маркетинговой стратегии в социальных сетях компаниям необходимо иметь собственный аккаунт. Для этого они нанимают SMM-менеджеров, которые создают и редактируют аккаунты в соответствии с желаниями заказчика. Менеджмент социальных сетей Он включает в себя написание постов от имени компании, разработку SMM-стратегии, создание визуального контента, изучение статистики, отслеживание потенциальных клиентов и реакцию на комментарии. Аудит социальных сетей Он включает в себя анализ положения компании в социальных сетях. Вначале проверяется наличие всех компонентов аккаунта. После этого фиксируется количеств фолловеров, отслеживается их прирост, уровень активности, частота переходов по ссылкам на ваш сайт и другие данные. В итоге полученная информация сравнивается с базовыми показателями и статистикой конкурентов, чтобы определить уровень востребованности компании. Стратегия в социальных сетях За аудитом социальных сетей зачастую следует разработка SMM-стратегии. В этом случает от менеджера требуется определить, что компания делает не так и предложить необходимые меры для реализации поставленных целей. Он также может самостоятельно заняться решением данных вопросов. Консультирование по вопросам социальных сетей Данное консультирование подразумевает общение с клиентом один на один или по телефону, через Skype. Выслушав перечень проблем, с которыми столкнулась компания, SMM-менеджер предлагает ряд необходимых действий, которые стоит предпринять для улучшения результатов маркетингового плана. Реклама в социальных сетях Одной лишь маркетинговой кампании для развития бизнеса недостаточно. Конкуренция огромна. Необходимы инвестиции в рекламу. SMM-менеджеру следует тщательно изучить все особенности рекламного бизнеса, чтобы помочь своим клиентам достойно презентовать себя на рынке. Контент-маркетинг Он тесно взаимосвязан с SMM-менеджментом. На данный момент компании вкладывают приблизительно 200 млрд. долларов в контент-маркетинг. К 2019 году эта цифра предположительно вырастет до 313 млрд. В данной сфере менеджер может предложить следующие услуги: создание контент-маркетинговой стратегии, написание аналитических отчетов, публикацию статей в блоге, размещение электронных книг и многое другое. Семинары и публичные выступления С помощью семинаров менеджер получает возможность поделиться знаниями, которые помогут новичкам преуспеть в сфере маркетинга социальных сетей. Тренинг может занять как полдня, так и целый день. Для организации полномасштабного мероприятия достаточно подключить к работе других SMM-менеджеров. Многие специалисты зарабатывают деньги с помощью публичных выступлений на конференциях.

КАКИЕ УМЕНИЯ И ЗНАНИЯ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ SMM-МЕНЕДЖЕРА?

Чтобы предоставить все перечисленные услуги, менеджер должен знать, как выглядят страницы в социальных сетях, как пользователи взаимодействуют с ними, какой контент стоит публиковать и как запускать рекламу. Также важно следить за последними новинками. В обязанности менеджера входит изучение аудитории, анализ полученных данных и использование механизмов социальных сетей. Ниже перечислены способы, с помощью которых можно приобрести необходимые умения и навыки. Отслеживайте посты в блогах Читая посты в тематических блогах можно почерпнуть необходимые знания в маркетинге социальных сетей как для начинающих, так и для опытных специалистов. Ежедневное отслеживание постов должно стать вашей привычкой. Также полезно будет подписаться на электронную рассылку, RSS каналы и страницы в социальных сетях. Social Media Examiner, Social Media Today и Business 2 Community считаются достаточно квалифицированными сайтами, которые регулярно публикуют интересную информацию. Читайте книги На интернет-сервисе Amazon представлена целая категория книг о социальных сетях. Здесь можно купить лучшие книги по SMM-маркетингу. Вот перечень некоторых наиболее популярных: Гай Кавасаки и Пегги Фитцпатрик «Искусство социальных медиа»;

Гари Вайнерчук «Информационный удар. Как сделать, чтобы в шумном медиа-мире услышали именно тебя»; Йона Бергер «Заразительный. Психология сарафанного радио». Участвуйте в тренингах Сейчас в широком доступе представлены видеокурсы по социальным сетям для всех желающих. Но будьте осторожны в выборе тренинга. Одновременно с профессиональными существуют и любительские курсы, созданные людьми, которые никогда не занимались SMM-маркетингом. Вкладывайте в инструменты социальных сетей Работая SMM-менеджером, вам необходимо иметь доступ к определенным инструментам в социальных сетях. Они сэкономят ваше время и помогут лучше понимать желания клиентов. Инструменты позволяют планировать публикацию постов, быстро отвечать на комментарии, проводить аудит, разрабатывать различные SMM-стратегии и многое другое. Такие сайты, как Hootsuite, Buffer и Agorapulse, предлагают широкий ассортимент доступных инструментов для работы в социальных сетях.

ПОИСК РАБОТЫ

Вот как можно найти работу SMM-менеджеру, работая удаленно. Создайте веб-сайт Чтобы профессионально презентовать себя и значительно отличаться от конкурентов, вам необходим грамотно продуманный сайт. Разместите на нем информацию о себе, предлагаемые вами услуги и укажите имена клиентов, с которыми вы работаете. Размещенные на сайте отзывы от довольных заказчиков смогут повысить ваш рейтинг. Не забудьте добавить страницу контактов. Обзаведитесь профессиональным адресом электронной почты Адрес вашего почтового ящика должен выглядеть презентабельно и профессионально. Например, вашеимя@имявашегодомена.com. Большинство людей в своей работе используют обычные сервисы, Gmail или Yahoo. Это только вредит вашему имиджу. Создайте страницу в социальных сетях Для качественной работы вам следует зарегистрироваться в социальных сетях и вести активную деятельность. Хорошо продумав и наполнив страницы качественным контентом, вы предстанете перед потенциальными клиентами в лучшем свете. Они будут воспринимать вас более серьезно. Аккаунты также можно использовать для продвижения своих услуг.

Пишите собственный контент Публикуя в Интернете статьи, вы можете продемонстрировать свой уровень знаний и поделиться опытом. Начните с установки WordPress blog и возьмите за привычку писать в блоге еженедельно. Полезным будет открывать доступ к чтению книг и просмотру вебинаров только для зарегистрированных пользователей. Инвестируйте в рекламу С помощью рекламной кампании вы можете быстро достичь высокого целевого трафика. Linkedin, Facebook и Google являются лучшими платформами для этого. Реклама способна привлечь людей на вашу страницу. Пользуясь ссылкой, любой пользователь легко попадет на вашу страницу (сайт), где уже размещен перечень ваших услуг. Целевая страница позволяет превратить часть вашей аудитории в потенциальных клиентов.

Разработайте стратегию email-рассылки Из всех посетителей вашего сайта лишь немногие в дальнейшем станут вашими клиентами. Если создать продуманную email-стратегию, то ситуация значительно улучшится. Данная стратегия должна включать в себя способы привлечения клиентов, особенности взаимодействия с ними и методы продвижение ваших услуг. Создайте целевую страницу (landing page). Чтобы привлечь аудиторию через email-маркетинг, вам следует воспользоваться целевыми страницами. Эти страницы способны превратить посетителей вашего сайта в потенциальных email-подписчиков. Такой способ привлечения аудитории очень продуктивен. Другие способы поиска работы Вот еще несколько способов, которые помогут вам привлечь клиентов. Сайты с вакансиями для работы фриланс Ежедневно на сайтах по поиску работы размещаются вакансии на должность SMM-менеджера. Но конкуренция на данную должность огромная, а уровень заработной платы низкий. Среди огромного выбора низкопробных предложений редким оказывается удачное, с достойной оплатой. Подобного рода сайты хороши для новичков. В дальнейшем для достижения высоких результатов в работе вам следует искать другие варианты. Телефонный спам Для некоторых людей холодный обзвон может стать решением проблемы. Но прежде чем вы примите решение, подумайте, готовы ли вы тратить столько времени на телефонные звонки. Ведь только 1 или 2 человека из 100 возможно заинтересуются вашим предложением. А процесс привлечения их в качестве клиентов и решение вопросов об оплате ваших услуг может стать еще более проблематичным. Массовая рассылка Как и холодное прозванивание, отправка писем вслепую тоже имеет низкую результативность. Однако она занимает меньше времени, что является значительным плюсом. Для лучшего результата убедитесь, что в ваших письмах вы используете индивидуальный подход к каждому адресату. Массовое информирование Привет! Я менеджер социальных сетей! Поставьте в известность своих друзей и родственников, что вы работаете SMM-менеджером и предлагаете услуги продвижения в социальных сетях. Попросите их рассказать об этом друзьям. Возможно, окажется, что кто-то из них нуждается в вашей помощи. Непосредственное общение или «сарафанное радио», вероятно, это самая результативная форма маркетинга. Начните сейчас Продумайте маркетинговый материал, который необходим для продвижения вашего положения на рынке. В процессе не забывайте изучать особенности менеджмента социальных сетей и его маркетинга. Инвестируйте в правильные инструменты, которые помогут вам стать лучше. Продвигая свое дело и дело ваших клиентов с помощью социальных сетей, вы совершенствуете свои умения и навыки. Так что начинайте поиск клиентов прямо сейчас.