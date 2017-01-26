2017 год станет большим годом для радио. Европейская вещательная ассоциация (EBU) запускает новое доменное имя первого уровня (TLD) – .radio – адресованное радийщикам и призванное постепенно изменить способ, которым аудитория обращается к интернет-ресурсам, связанным с радио.

Домен .radio можно будет использовать для web-страниц и адресов электронной почты, им будет управлять EBU при поддержке других вещательных союзов мира.

EBU и его партнёры вели подготовку к запуску домена .radio на протяжении четырёх лет. Проект получил одобрение со стороны всех ведущих радио-организаций мира (включая ABU, AER, AIB, AMARC, ASBU, AUB, CBU, EGTA, IAB, NABA, OTI и URTI).

Данный проект является TLD для сообществ – он создан для нужд всей радио-индустрии, а также для энтузиастов-любителей и зарезервирован для лиц и компаний, имеющих активный интерес в сфере радиовещания.

«Мы предлагаем радийному сообществу подумать об обеспечении целостности своего присутствия во всемирной паутине, зарегистрировав домен .radio по меньшей мере с целью защиты этой целостности, – говорит менеджер TLD .radio от EBU Алан Артеро. – Данный TLD-домен будет предназначен для контента и всего остального, связанного с радио, и мы хотим предотвратить спекуляции этим доменом и киберскоттинг. Мы надеемся, что это расширение очень скоро станет по-настоящему ценным для web-сайтов, почтовых систем и прочих интернет-приложений».

Домен .radio будет доступен для использования следующими категориями:

Вещательные радиостанции Союзы вещателей Интернет-радиостанции Радиолюбители Профессионалы из области радио (журналисты, радиоведущие, ди-джеи и т.д.) Компании, имеющие отношение к радио – продающие товары и услуги для радио.

Прогнозируемый график (в котором возможны изменения) выглядит таким образом:

Подробности предварительного запуска и запуска

Менеджерам радиостанций следует заказать домены .radio во время предварительного запуска. В EBU верят, что радиостанции должны стать центром этого нового пространства в Интернете, а также считают их приоритетными пользователями домена. Поэтому в EBU обратились в ICANN с просьбой открыть для радиостанций специальный этап предварительного запуска, который начинается с 3 мая 2017 года и заканчивается 5 июля, поскольку это даст им приоритет перед прочими категориями (и даже торговыми марками) на период в 60 дней.

Если, к примеру, заявку на одно и то же имя подадут вещательная и интернет-радиостанция, право купить его получит именно вещательная станция (в случае, если оно соответствует её имени).

Впрочем, в течение этой предварительной фазы процесс не будет развиваться по принципу «первый пришёл – первый обслужен». Команда, обслуживающая домен .radio, постарается оптимизировать выделение доменных имён с целью решения спорных вопросов и определения приоритетов между существующими радио-службами. Период предварительного запуска предназначен исключительно для вещательных станций.

Все остальные категории из сектора будут обслужены после запуска, в течение аналогичного 60-дневного периода.

Как заказать доменное имя?

Для того чтобы заказать домен .radio, заинтересованная сторона должна обратиться к регистратору (компании, которая продаёт интернет-домены) при условии, что та заключила соответствующее соглашение, дающее ей возможность продавать домен .radio, либо непосредственно в EBU, который выполняет роль реселлера. В любое время владелец домена может передать его от одного регистратора к другому.

Стоимость

Стоимость регистрации домена в зоне .radio будет различной для компаний и частных лиц. Она будет зависеть от регистратора, предлагающего продукт, поскольку регистраторы определяют цену и маркетинговую политику. Цена будет также зависеть от того, включены ли в годовую абонплату дополнительные услуги (такие как хостинг или поддержка электронной почты).

Прогнозируется, что цена для компаний будет стандартной – в пределах от 200 до 250 евро в год. Для частных лиц цена будет намного ниже.

ICANN (Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами) – частная (неправительственная) неприбыльная организация, отвечающая за выделение IP-адресов и управление системами доменных имён. Роль ICANN заключается в наблюдении за работой огромной и сложной сетью взаимосвязанных уникальных идентификаторов, позволяющих компьютерам находить друг друга в Интернете.