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Asia Broadcast Satellite (ABS)
Компания China Communication Technology (CCT) – в списке финальных претендентов на покупку компании Asia Broadcast Satellite (ABS) – оператора связи, который был выставлен на продажу европейской частной инвестиционной компанией Permira.

Компания CCT из Шэнчжэня, являющаяся ведущим поставщиком оборудования для военной связи, довольно далеко продвинулась в переговорах с Permira, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, пожелавшие остаться неназванными в силу конфиденциальности переговоров. По данным одного из них, Permira просит за свой актив около 1 миллиарда долларов. Впрочем, есть и другие претенденты, заинтересованные в покупке Asia Broadcast Satellite, – заявил источник.

Компания Permira получила контроль над Asia Broadcast Satellite в 2010 году в результате сделки стоимостью в 184 миллиона евро (195 миллионов долларов). Компания, возглавляемая генеральным директором Томасом Чоем, владеет группой спутников, раздающих сигнал телевидения и мобильной связи клиентам в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии. Согласно информации, размещённой на web-сайте фирмы, последний её спутник ABS-2A был запущен в космос в июне 2016 года, а на днях он был введён в коммерческую эксплуатацию.

Компания CCT не достигла окончательного соглашения с Permira в нужный срок, и нет никакой уверенности относительно того, что переговоры будут результативными и закончатся транзакцией, – говорят источники. Представитель пресс-службы CCT отказался давать комментарии, а представители Permira пока не дали ответа журналистам.

Сделка, обсуждаемая компанией CCT, может стать второй попыткой китайской компании приобрести зарубежного спутникового оператора.

В августе прошлого года компания Beijing Xinwei Technology Group Co., возглавляемая китайским магнатом, известным своими заявлениями о планах постройки судоходного канала стоимостью в 50 миллиардов долларов через Никарагуа, согласовала покупку израильской компании Space Communication Ltd. В сентябре, после взрыва на космодроме, уничтожившего один из спутников израильской компании, Xinwei вела переговоры об изменении условий сделки. Позже стало известно, что переговоры зашли в тупик.

Компания CCT является крупнейшим держателем акций шэньчжэньской компании Huaxun Fangzhou Co., рыночная стоимость которой, по данным Bloomberg, составляет 1,8 миллиарда долларов. Председатель правления Huaxun Fangzhou Ли Сянь-Янь является соучредителем и одним из крупнейших акционеров китайского производителя электромобилей BYD Co.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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