Компания China Communication Technology (CCT) – в списке финальных претендентов на покупку компании Asia Broadcast Satellite (ABS) – оператора связи, который был выставлен на продажу европейской частной инвестиционной компанией Permira.

Компания CCT из Шэнчжэня, являющаяся ведущим поставщиком оборудования для военной связи, довольно далеко продвинулась в переговорах с Permira, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, пожелавшие остаться неназванными в силу конфиденциальности переговоров. По данным одного из них, Permira просит за свой актив около 1 миллиарда долларов. Впрочем, есть и другие претенденты, заинтересованные в покупке Asia Broadcast Satellite, – заявил источник.

Компания Permira получила контроль над Asia Broadcast Satellite в 2010 году в результате сделки стоимостью в 184 миллиона евро (195 миллионов долларов). Компания, возглавляемая генеральным директором Томасом Чоем, владеет группой спутников, раздающих сигнал телевидения и мобильной связи клиентам в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии. Согласно информации, размещённой на web-сайте фирмы, последний её спутник ABS-2A был запущен в космос в июне 2016 года, а на днях он был введён в коммерческую эксплуатацию.

Компания CCT не достигла окончательного соглашения с Permira в нужный срок, и нет никакой уверенности относительно того, что переговоры будут результативными и закончатся транзакцией, – говорят источники. Представитель пресс-службы CCT отказался давать комментарии, а представители Permira пока не дали ответа журналистам.

Сделка, обсуждаемая компанией CCT, может стать второй попыткой китайской компании приобрести зарубежного спутникового оператора.

В августе прошлого года компания Beijing Xinwei Technology Group Co., возглавляемая китайским магнатом, известным своими заявлениями о планах постройки судоходного канала стоимостью в 50 миллиардов долларов через Никарагуа, согласовала покупку израильской компании Space Communication Ltd. В сентябре, после взрыва на космодроме, уничтожившего один из спутников израильской компании, Xinwei вела переговоры об изменении условий сделки. Позже стало известно, что переговоры зашли в тупик.

Компания CCT является крупнейшим держателем акций шэньчжэньской компании Huaxun Fangzhou Co., рыночная стоимость которой, по данным Bloomberg, составляет 1,8 миллиарда долларов. Председатель правления Huaxun Fangzhou Ли Сянь-Янь является соучредителем и одним из крупнейших акционеров китайского производителя электромобилей BYD Co.