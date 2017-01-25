В течение 2017 года на всех железнодорожных вокзалах Украины появится доступ к сети интернету по беспроводной технологии Wi-Fi.

До конца текущего года бесплатный Wi-Fi появится на всех железнодорожных вокзалах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на слова председателя правления «Укрзализныци» Войцеха Бальчуна.

«Будем устанавливать билетные терминалы на вокзалах. На всех вокзалах мы хотим установить бесплатный Wi-Fi. И мы объявляем конкурс на дизайн новых вагонов будущего, которые будут иметь мировые стандарты», – заявил председатель правления железнодорожного монополиста.

Напомним, в течение этого года бесплатный Wi-Fi должен появиться на всех станциях киевского метрополитена.

В 2016 году исследование «Лаборатории Касперского» выявило, что около 25% публичных точек Wi-Fi не используют защиту при передаче данных.

О том, как работает Wi-Fi связь во время полёта на самолёте, читайте в данной статье.