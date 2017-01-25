Нацсовет в 21-й раз отказал «112 Украина» в переоформлении региональных лицензий

Нацсовет в 21-й раз отказал «112 Украина» в переоформлении региональных лицензий

Редакция Mediasat
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112 Украина
Регулятор отказал компании в переоформлении лицензий в части изменения программной концепции вещания. «112 Украина» в свою очередь заявил, что решение Нацсоветаочередной шаг против свободы слова в Украине.

24 января Национальный совет в 21й раз отказал региональным компаниям, вещающим в цифровом многоканальном мультиплексе МХ5 под логотип «112 Украина»: «Ариадна ТВ», «Лидер ТВ», «Партнер ТВ», «ТВ Выбор» и «Новый формат ТВ».

Ульяна Фещук, замглавы Нацсовета, рассказала, что эти вещатели ежемесячно обращаются к регулятору с аналогичной просьбой о переоформлении лицензий таким образом, чтобы они полностью совпадали с программной концепцией телеканала «112 Украина» по спутниковой лицензии. Однако такие изменения не соответствуют условиям лицензий региональных вещателей, которые они получили на конкурсе.

В Нацсовете также уверяют, что представители компаний уклоняются от получения корреспонденции регуляторного органа с приглашением их на заседание и не появляются на рассмотрение данного вопроса.

В свою очередь «112 Украина» сетует на то, что канал уже три года живёт в условиях давления со стороны Нацсовета и других государственных органов, цель которыхвлиять на редакционную политику телеканала в интересах отдельных финансовополитических групп. А отказ в переоформлении лицензий на «112» называют не иначе как очередной сигнал мировому сообществу, который демонстрирует отношение к базовым демократическим ценностям, одна из которыхправо на свободу слова.

«Несмотря на такое решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания мы продолжим выполнять свою миссиюинформировать наших зрителей о событиях в Украине и мире объективно и оперативно; это доказывают исследования рынка информационных и общенациональных телеканалов, которые отмечают высокий уровень сбалансированности и объективности нашей информации», – говорится в информационном сообщении телеканала «112 Украина».

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  • петро

    Отжимают канал ,майдауны.