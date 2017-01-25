Нацсовет в 21-й раз отказал «112 Украина» в переоформлении региональных лицензий

Регулятор отказал компании в переоформлении лицензий в части изменения программной концепции вещания . « 112 Украина » в свою очередь заявил , что решение Нацсовета – очередной шаг против свободы слова в Украине .

24 января Национальный совет в 21—й раз отказал региональным компаниям, вещающим в цифровом многоканальном мультиплексе МХ—5 под логотип «112 Украина»: «Ариадна ТВ», «Лидер ТВ», «Партнер ТВ», «ТВ Выбор» и «Новый формат ТВ».

Ульяна Фещук, замглавы Нацсовета, рассказала, что эти вещатели ежемесячно обращаются к регулятору с аналогичной просьбой о переоформлении лицензий таким образом, чтобы они полностью совпадали с программной концепцией телеканала «112 Украина» по спутниковой лицензии. Однако такие изменения не соответствуют условиям лицензий региональных вещателей, которые они получили на конкурсе.

В Нацсовете также уверяют, что представители компаний уклоняются от получения корреспонденции регуляторного органа с приглашением их на заседание и не появляются на рассмотрение данного вопроса.

В свою очередь «112 Украина» сетует на то, что канал уже три года живёт в условиях давления со стороны Нацсовета и других государственных органов, цель которых – влиять на редакционную политику телеканала в интересах отдельных финансово—политических групп. А отказ в переоформлении лицензий на «112» называют не иначе как очередной сигнал мировому сообществу, который демонстрирует отношение к базовым демократическим ценностям, одна из которых – право на свободу слова.

«Несмотря на такое решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания мы продолжим выполнять свою миссию – информировать наших зрителей о событиях в Украине и мире объективно и оперативно; это доказывают исследования рынка информационных и общенациональных телеканалов, которые отмечают высокий уровень сбалансированности и объективности нашей информации», – говорится в информационном сообщении телеканала «112 Украина».