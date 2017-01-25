Согласно недавно опубликованному патенту, в компании Google планируют создать группировку из около 1000 спутников, вращающихся вокруг Земли и покрывающих передаваемым сигналом до 75% её поверхности. Спутники будут разделены на две пересекающиеся группы, каждая из них будет вращаться на своей высоте с различным углом наклона по отношению к экватору.

В Google активно работают над распространением возможности доступа в интернет по всему миру. Компания предлагает бесплатный Wi-Fi на железнодорожных станциях в таких странах, как Индия, используя проводные линии правительственной компании. Несмотря на то, что оптико-волоконные сети предлагают наиболее скоростной доступ в интернет, провода можно проложить далеко не везде. Вот почему компания начала продвигать такие проекты, как, например, Project Loon.

Однако, в настоящее время в разработке компании – ещё один мощный и амбициозный проект. Это будет нечто большее, чем воздушные шары с дистанционным управлением. Согласно патенту, заявку на который (US 20170005719) подала компания и который был проведён компанией PatentYogi, в Google работают над созданием группировки спутников, движущихся вокруг Земли по специальным траекториям. Они будут использоваться для нужд связи, в особенности – для территорий, лежащих вне зоны покрытия существующих проводных и беспроводных сетей.

Группировка будет состоять из двух подгрупп (уровней) спутников, которые будут включать в себя как геостационарные, так и негеостационарные аппараты. Высота над поверхностью Земли и угол наклона (по отношению к экватору) будут различны для двух уровней.

Как ожидается, спутниковая группировка Google будет включать в себя около 1000 спутников, а обмен информацией (данными) будет осуществляться через множество наземных станций. Два уровня спутников – расположенные таким образом, чтобы охватывать сигналом до 75% поверхности Земли – помогут обеспечивать непрерывность связи, работая в гармонии и координации таким образом, что верхняя группа спутников перекрывает нижнюю. Это поможет предотвращать перерывы в обслуживании в случае если один из спутников станет на какое-то время неактивным.

Если данная всеохватывающая спутниковая сеть станет реальностью, это принесёт огромную пользу людям и организациям по всему миру. К примеру, данные спутники можно будет использовать для обеспечения систем глобального доступа к интернету, навигации, прогнозирования погоды, военных операций и так далее.

Патент US 20170005179, заявку на который компания Google подала 30 сентября 2014 года, был опубликован Патентным бюро Соединённых Штатов Америки 5 января 2017 года.

Напомним, ранее в этом месяце стало известно, что Google сворачивает проект Project Titan, целью которого было наладить раздачу широкополосного интернета дронами.

SpaceX миллиардера Илона Маска также намерена отправить на орбиту 4425 спутников для раздачи интернета по всему миру.