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Google Satellite
Иллюстрация: USPTO
Согласно недавно опубликованному патенту, в компании Google планируют создать группировку из около 1000 спутников, вращающихся вокруг Земли и покрывающих передаваемым сигналом до 75% её поверхности. Спутники будут разделены на две пересекающиеся группы, каждая из них будет вращаться на своей высоте с различным углом наклона по отношению к экватору.

В Google активно работают над распространением возможности доступа в интернет по всему миру. Компания предлагает бесплатный Wi-Fi на железнодорожных станциях в таких странах, как Индия, используя проводные линии правительственной компании. Несмотря на то, что оптико-волоконные сети предлагают наиболее скоростной доступ в интернет, провода можно проложить далеко не везде. Вот почему компания начала продвигать такие проекты, как, например, Project Loon.

Однако, в настоящее время в разработке компании – ещё один мощный и амбициозный проект. Это будет нечто большее, чем воздушные шары с дистанционным управлением. Согласно патенту, заявку на который (US 20170005719) подала компания и который был проведён компанией PatentYogi, в Google работают над созданием группировки спутников, движущихся вокруг Земли по специальным траекториям. Они будут использоваться для нужд связи, в особенности – для территорий, лежащих вне зоны покрытия существующих проводных и беспроводных сетей.

Google-Satellite-Constellation-2Группировка будет состоять из двух подгрупп (уровней) спутников, которые будут включать в себя как геостационарные, так и негеостационарные аппараты. Высота над поверхностью Земли и угол наклона (по отношению к экватору) будут различны для двух уровней.

Как ожидается, спутниковая группировка Google будет включать в себя около 1000 спутников, а обмен информацией (данными) будет осуществляться через множество наземных станций. Два уровня спутников – расположенные таким образом, чтобы охватывать сигналом до 75% поверхности Земли – помогут обеспечивать непрерывность связи, работая в гармонии и координации таким образом, что верхняя группа спутников перекрывает нижнюю. Это поможет предотвращать перерывы в обслуживании в случае если один из спутников станет на какое-то время неактивным.

Если данная всеохватывающая спутниковая сеть станет реальностью, это принесёт огромную пользу людям и организациям по всему миру. К примеру, данные спутники можно будет использовать для обеспечения систем глобального доступа к интернету, навигации, прогнозирования погоды, военных операций и так далее.

Патент US 20170005179, заявку на который компания Google подала 30 сентября 2014 года, был опубликован Патентным бюро Соединённых Штатов Америки 5 января 2017 года.

Напомним, ранее в этом месяце стало известно, что Google сворачивает проект Project Titan, целью которого было наладить раздачу широкополосного интернета дронами.

SpaceX миллиардера Илона Маска также намерена отправить на орбиту 4425 спутников для раздачи интернета по всему миру.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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