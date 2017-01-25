Результаты исследования, подготовленного Snell Advanced Media, также свидетельствуют о том, что 4K-телевизор есть у примерно 11% взрослых американцев.

Почти две третьих жителей Соединённых Штатов до сих пор толком не знают, что же представляет собой технология 4K, и всего 11% жителей страны владеет 4K-телевизорами. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого по заказу работающей в сфере медиа-продакшн технологической компании Snell Advanced Media (SAM).

Исследование, проведённое при содействии исследовательской фирмы YouGov, показало, что лишь 17% взрослых жителей США владеют полной информацией о 4K, а также о том, что именно представляет собой данная технология. В среде миллениалов цифра выше – она составляет 30%, при этом 25% американцев в возрасте от 18 до 24 лет заявили, что смотрели контент в стандарте 4K в последние полгода. 17% опрошенных миллениалов утверждают, что у них есть 4K-телевизор.

«Наше исследование показало очевидный факт: несмотря на всю ту шумиху, которая сопровождает продвижение стандарта 4K, несмотря на то, что многие вещатели уже готовятся к тому, чтобы предоставлять потребителю контент в этом стандарте, большая часть американцев не совсем понимает, что же это всё означает для них, – говорит исполнительный вице-президент и генеральный директор отдела программных решений для медиа в SAM Нил Мэйкок. – Разрыв между степенью осведомлённости вещателей и степенью осведомлённости пользователей, выявленный в процессе нашего исследования, должен показать индустрии, что ключевым фактором для успеха вещателя является определение правильной формулы доставки и внедрения победной стратегии 4K».

Исследование показало, что более 40% опрошенных заявляет о готовности купить 4K-телевизор после получения необходимых знаний о технологии, а также то, что важнейшим фактором для принятия решения о покупке нового экрана может стать возможность смотреть прямые трансляции спортивных мероприятий в новом стандарте (65%).

«В частности, спортивные каналы обладают существенной возможностью для капитализации того внимания, которое они получают при просмотре прямых трансляций, и мы уже видели это в случае с такими популярными проектами, как организация живых потоков от NFL в сети Twitter, – говорит Мэйкок. – Мы ожидаем, что вещатели приложат максимум усилий для продвижения живого спортивного контента в новые каналы, с большей скоростью и в том качестве, которое потребители ждут от своих телевизоров».

Исследование было проведено в середине 2016 года и охватило примерно 1 150 взрослых респондентов.

Ранее Mediasat сообщал, что каждый третий житель США смотрит видеоконтент пиратским способом.