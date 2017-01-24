Крупнейшие украинские компании, оказывающие услуги доступа в интернет, с 1 января текущего года обязаны указывать в договорах с абонентами не только максимальную (привычное «до 100 Мбит/с»), а и минимальную скорость доступа в сеть.

В попытке убрать с рынка нелегальных интернет-операторов Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации (НКРСИ) приняла решение, обязывающее всех телекоммуникационных провайдеров 1 января указывать в абонентских договорах минимально гарантированную скорость интернет-соединения.

Издание ЛІГА.net выяснило, что начиная с этого года, лидеры украинского рынка интернет-услуг, компании ВОЛЯ и Укртелеком, прописывают в договорах минимальную скорость на уровне 64 Кбит/с.

«Эта скорость (64 Кбит/с, — ред.), как мы считаем, может быть достигнута на любом клиентском оборудовании при любых условиях и способах замера», – объясняет Михаил Шуранов, директор по корпоративным коммуникациям Укртелекома.

Нижний лимит передачи данных на уровне 64 Кбит/с можно также объяснить тем, что и ВОЛЯ, и Укртелеком оказывают интернет-услуги на базе более старых технологий (DOCSIS и ADSL соответственно).

Однако компании, чьи интернет-сети строились с использованием более новых технологий, установили минимальную скорость соединения с гораздо меньшими значениями. К примеру, провайдеры Ланет и Триолан, предоставляют пользователям услуги с использованием волоконно-оптических сетей. При этом Ланет в договоре прописал минимальную скорость в 1 Кбит/с.

«Ноль – это отсутствие услуги. А 1 Кбит/с хотя бы можно измерить», – рассказывает Мариан Ивасюк, директор Ланет.

Однако с ним категорически не согласен Вадим Сидоренко, представитель группы Триолан, в абонентских договорах которой нижний предел скорости зафиксирован на нулевой отметке.

«Если пропало электричество и сетевое оборудование не работает, кто-то кабель перерезал или у абонента Wi-Fi роутер завис, то какая может быть минимальная скорость? Только ноль! Все, кто скажут, что у них минимально возможная скорость выше нуля, или лгут, или не понимают, о чём говорят», – утверждает Сидоренко.

Примечательно, что только компания Киевстар указывает минимальную скорость передачи и приёма данных на уровне 10 Мбит/с, если иное не предусмотрено условиями договора.