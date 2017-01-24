В Liberty Media Corporation заявили о завершении покупки компании Delta Topco – материнской компании «Формула 1».

Корпорация Liberty Media официально уселась на водительское кресло «Формулы 1». Компания, возглавляемая президентом и генеральным директором Грегом Маффеем, завершила сделку стоимостью в 4,4 миллиарда долларов по покупке глобального проекта в сфере автоспорта с материнской компанией Delta Topco. При этом на должность исполнительного директора «Формулы 1» назначен бывший исполнительный директор компании Fox Чейс Кэрри. Он заменит на этом посту Вёрни Экклстоуна, который отныне становится почётным председателем «Формулы 1» после более четырёх десятилетий спортивной карьеры.

В свете завершения сделки уже на этой неделе Liberty Media Group будет переименована в Formula One Group. «Формула 1» продолжит находиться в Лондоне, а Маффей станет заместителем председателя правления.

Условия сделки следующие: покупка 100% акций «Формулы 1» осуществлена корпорацией Liberty Media за счёт 3,05 миллиарда долларов в денежных средствах, примерно 56 миллионов недавно выпущенных отслеживающих акций LMCK серии C и облигаций на сумму в 351 миллион долларов, которые должны быть выпущены «Формулой 1» и подлежат обмену на акции LMCK. Общая сумма сделки оценивает «Формулу 1», существующую с 1950 года, на сумму в 4,4 миллиарда долларов.

«Мы рады факту завершения процесса покупки «Формулы 1», а также тому, что Чейс возглавит данный проект в качестве генерального директора, – заявил Маффей. – Мы видим огромные возможности роста для данного вида спорта, и мы уверены в том, что Чейс, с его способностями и опытом, именно тот человек, который поможет достижению данной цели».

Сам Чейс по этому поводу заявил: «Формула 1 несёт в себе огромный потенциал и целый ряд нераскрытых возможностей. Я с удовольствием выслушал мысли и надежды болельщиков, членов команд, FIA, промоутеров и спонсоров касательно этого вида спорта. Мы будем сотрудничать со всеми ими ради повышения качества гонок и добавления новых измерений в этот вид спорта, а также вскоре озвучим свои планы на будущее».