В Китае планируют до конца 2017 года построить самый мощный суперкомпьютер

Эксафлопсный компьютер способен производить до 1 000 000 000 000 000 000 вычислений в секунду.

В прошлом году Китай попал в заголовки ведущих изданий, когда созданный в стране суперкомпьютер Sunway TaihuLight был признан самым быстрым в мире, что помогло стране сохранить первое место в списке из 500 главных суперкомпьютеров мира – как по чистой производительной мощности, так и по количеству машин.

Впрочем, компьютер TaihuLight, с его производительностью в 93 петафлопса, покажется бледным пятном на фоне эксафлопсного компьютера, который китайское правительство планирует создать до 2020 года. Но уже в этом году, согласно сообщениям официальных СМИ страны, Китай планирует разработать первую рабочую модель эксафлопсной кибернетической машины. Один эксафлоп равен тысяче петафлопов и означает миллиард миллиардов (либо квинтиллион, либо 10 000 000 000 000 000 000)операций в секунду.

По словам Джеймса Лиина, заместителя директора Центра высокопроизводительных вычислений при шанхайском университете Цзяо Тонга, в настоящее время в Китае создаются три суперкомпьютера, которые должны будут быть введены в эксплуатацию в 2017 году. Каждый из них будет работать на своей системе: один – на базе архитектуры ARM, другой – на базе архитектуры x86, и, наконец, третий – на процессоре нового поколения Sunway. Создатели того компьютера, который в итоге будет признан лучшим из трёх, и получат задачу разработать эксафлопную систему, которая должна будет быть введена в эксплуатацию к 2020 году.

Тем временем, в ЕС и Японии исследования, связанные с эксафлопными технологиями, проводятся уже на протяжении нескольких лет, а в США планируют построит эксафлопный компьютер к 2021 году.

Впрочем, скорость – это ещё не всё. В публикации Top500 говорится, со ссылкой на китайские СМИ, что большая часть мощностей суперкомпьютеров в Китае используется не для высокопроизводительных (HPC), а в обычных датацентрах.

HPC-приложения – такие, как исследования в области искусственного интеллекта или моделирование погоды, изучения загрязнения окружающей среды, химии и так далее также не очень хорошо масштабируются для столь мощных систем. В прошлом году команда создателей компьютера TaihuLight получила премию Гордона Белла за успешное масштабирование исследований погоды до 10 ядер, либо восьми петафлопсов. Это далеко до пределов вычислительной мощности компьютера.

Тем не менее, создание эксафлопных компьютеров может полностью изменить правила игры в различных отраслях и в нашей обычной жизни. К слову, первые петафлопсные суперкомпьютеры были введены в эксплуатацию в 2008 году. Прошло всего 12 лет – и у нас появились в 1000 раз более мощные компьютеры. И это и есть прогресс.

Основным конкурентом Китая на рынке суперкомпьютеров является Япония, которая потратит на эти технологии около 173 млн долларов.