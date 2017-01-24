«Великий китайский файрвол»: Пекин объявил незаконным любое несанкционированное предоставление услуг VPN

Данный шаг означает то, что всем кабельным и VPN службам в Китае потребуется получать правительственное разрешение перед началом работы; таким образом, Пекин ужесточает цензуру в преддверии съезда, посвящённого вопросам передачи власти в стране.

Пекин запустил 14-месячную общенациональную кампанию, направленную на пресечение несанкционированных подключений к Интернету, включая услуги виртуальных частных сетей (VPN) – технологии, которая позволяет обойти печально известный «Великий китайский файрвол».

В специальном уведомлении Китайского министерства промышленности и информационных технологий, опубликованном в воскресенье, говорится, что для работы всех специальных услуг кабельных сетей и VPN на территории КНР требуется предварительное правительственное разрешение – данный шаг делает фактически незаконным работу большинства провайдеров услуг VPN в стране с 730 миллионами интернет-пользователей.

Процесс «очистки» интернет-соединений в Китае начнётся незамедлительно и будет длиться до 31 марта 2018 года, говорится в уведомлении.

Китайский рынок услуг подключения к Интернету… имеет признаки неупорядоченного развития, которое требует срочного регулирования и руководства, – говорится в уведомлении.

Борьба с нерегулируемыми подключениями к Интернету нацелена на укрепление основ управления безопасностью в информационном и киберпространстве страны, – заявляют в министерстве.

По данным Greatfire.org – организации, отслеживающей цензуру в материковом Китае, правительство страны заблокировало доступ к 135 из 1 000 наиболее рейтинговых web-сайтов мира, включая Google, Facebook, Twitter и YouTube.

Результатом таких блокировок стало обращение многих китайских интернет-пользователей к службам VPN для получения доступа к запрещённым сайтам и услугам.

Впрочем, справедливости ради, следует отметить, что игра в «кошки-мышки» между китайскими поставщиками услуг VPN и правительством страны длится уже на протяжении многих лет.

Последнее серьёзное наступление на рынок услуг VPN было сделано в марте 2016 года, во время прохождения в Пекине съезда Всекитайского собрания народных представителей. Многие компании тогда жаловались на то, что оплаченные ими услуги VPN не предоставлялись на протяжении примерно недели.

Аналитики считают, что в 2017 году цензура в сфере онлайн-информации и доступа в интернет будет особенно усилена в связи с подготовкой к проходящему раз в десятилетие съезду, на котором обсуждаются вопросы передачи власти.

Помимо контроля за сферой информационных технологий, частью которой является интернет, Китайское управление кибер-пространства, являющееся центральным органом интернет-цензуры в стране, следит за лояльностью к коммунистической партии, возглавляемой с 5 января президентом Си Цзинпином.

Чиновники правительства назвали своей приоритетной задачей на 2017 год обеспечение создания онлайн-среды, которая была бы «комфортной для проведения 19-го съезда партии».

Несколько дней назад в КНР было закрыто два web-сайта, принадлежащих гражданам, выражавшим либеральные идеи, а также ещё 15 других сайтов. Это стало частью кампании по усилению цензуры в преддверии съезда компартии.