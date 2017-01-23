MOMRI составил рейтинг наиболее популярных тематических каналов среди российских зрителей

Институт современных медиа (MOMRI), используя данные компании Mediascope за 2016 год, представил рейтинг телевизионных холдингов, нишевые каналы которых наиболее востребованы российскими зрителями.

Так, по данным отчёта, лидером неэфирного телевидения является группа «Цифровое телевидение» (совместное предприятие ВГТРК и «Ростелекома»). Доля смотрения данной группы-каналов в 2016 году в сравнении с 2015 годом увеличилась на 8,6% и составила 28,6% аудитории тематического телевидения.

Вслед за каналами «Цифрового телевидения» занимают телеканалы, которые находятся под управлением «Национальной Медиа Группы» (компании Viasat и «Медиаальянс»). Доля аудитории этой группы на рынке тематического ТВ составила 18,8 процентов.

Третья строчка досталась каналам, входящим в «Цифровое телесемейство» компании «Первый канал. Всемирная сеть» (ПКВС) с долей аудитории, равной 9,8%.

Таким образом, общая доля этих трёх медиагрупп по итогам прошлого года превысила пятидесяти процентный порог на рынке тематического телевидения России, достигнув значения в 57,2% (больше половины всех зрителей тематических каналов).

В отчёте MOMRI также говорится, что в прошлом году объём смотрения неэфирного телевидения в целом по России вырос на 7,5 процентов – аудиторная доля тематических каналов среди всех телезрителей увеличилась с 12,75 процента в 2015 году до 13,7 процента по итогам 2016 года.

Социологи Института современных медиа также назвали ключевые факторы, которые стимулируют рост рынка тематического телевидения. Это качественный российский контент, запуск тематических каналов для всей семьи, переход каналов на вещание в формате высокой чёткости.