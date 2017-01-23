Последние месяцы в телеком-отрасли выдались очень насыщенными, самое время собраться и всё обсудить на #TIM: Broadband 2017 (16 – 20 февраля, Трускавец), информационным партнером события выступает Mediasat.

2016 телеком-год закончился бурно: с 1 января 2017 года кабельные операторы должны были подписать договор о платной трансляции каналов медиагрупп или отключить телеканалы. Обстановка была очень напряженной, все замерли в ожидании… Но 1 января никакой катастрофы не произошло, согласно сообщениям медиагрупп, большинство операторов подписали договор.

Переход на платные отношения между кабельными операторами и медиагруппами запустил много новых процессов, об этом 17 февраля расскажут участники процесса, а, возможно, даже погадают на картах, тема дискуссии: «Что было? Взаимоотношения операторов и медиагрупп. Что будет? Технологии доставки контента — взгляд в будущее. Чем «сердце успокоится»? Новинки контента».

Модераторы – медиа эксперт Александр Глущенко и Управляющий партнёр Expert & Consulting Анатолий Фроленков.

Еще одна вечно живая и актуальная для Украины тема – инвестирование в IT-отрасль: «Есть ли смысл инвестировать в текущий бизнес. Возможные источники финансирования. Продать нельзя оставить, расставляем запятые».

Также будет много интересных бизнес-кейсов, стратегий, технических решений и актуальных для телеком-рынка новостей — мы пока не раскрываем все карты. Следите за анонсами!

Ну и, конечно же, как и на всех мероприятиях TIM, у вас будет много возможностей поговорить с партнерами с глазу на глаз в неформальной обстановке и заключить новые сделки.

Например, на «Вечере влюблённых… в телеком. Послесловие. «Лямуру.НЕТ» или на вечеринке «Карты, деньги, два ствола». Еще организаторы обещают вечную молодость после посещения термальных источников и незабываемые впечатления о замках и гостеприимстве Западной Украины.

До встречи на #TIM: Broadband 2017!