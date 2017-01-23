Группа-компаний «Поверхность» запустила новую OTT-платформу PV+. Об этом говорится на официальном сайте компании.

OTT-платформа компании доступна по адресу ott.pvplus.tv. В настоящее время после регистрации на сайте пользователям доступны для просмотра шесть телеканалов: «Спорт 1», «Спорт 2», «Спорт 1 Baltic», «Kino 1», «Nu ART» и «StarCinema» (в тестовом режиме). В будущем список каналов будет расширен, а стоимость подписки, скорее всего, составит $9.99 в месяц (по крайней мере, такая опция присутствует в меню портала).

Платформа PV+ построена на решении компании Sotal Cloud, позволяющем в кратчайшие сроки запускать мультиплатформенные OTT-решения: на компьютерах и мобильных устройствах Android/iOS. В ближайшее время разработчики обещают выпустить приложение для Smart TV.

«ОТТ-платформа – отличное место для поклонников спорта. Если вы интересуетесь актуальными событиями в мире спорта и желаете быть в курсе последних спортивных новостей, заходите на платформу PV+. Для просмотра необходимо зарегистрироваться. Это позволит удобно формировать список любимых каналов, организовать просмотр EPG и использовать другие полезные функции», – говорится в сообщении на промо-сайте pvplus.tv.