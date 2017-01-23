Каждый третий житель США смотрит пиратский контент

Американский рынок видео-продукции наводнён пиратским контентом, и каждый третий зритель такого контента практически не осознаёт того ущерба, который пираты причиняют рынку, — говорится в материалах свежего исследования от Irdeto.

В результате онлайн-опроса, проведённого YouGov по заказу поставщика решений по обеспечению безопасности работы цифровых платформ, было выявлено, что почти три четверти жителей США считают производство и распространение пиратского видео-контента нелегальным занятием. А 69% опрошенных также уверены в том, что потоковое воспроизведение или загрузка пиратского контента является нелегальной.

Однако, несмотря на то, что большинство потребителей знает, что такое пиратство и способно распознавать пиратский контент, 32% опрошенных заявили, что смотрят такое видео. Более того, исследование показало, что в ответ на утверждение о том, что распространение пиратского контента может причинить студиям финансовый ущерб (то есть, они не могут инвестировать средства в создание контента), 39% опрошенных заявили, что осознание данного факта некоим образом не влияет на объёмы пиратского контента, который они скачивают для просмотра. Ещё большее беспокойство, по мнению компании Irdeto, вызывает то, что лишь 19% опрошенных заявили о том, что возможный финансовый ущерб, причиняемый пиратством, может остановить их от просмотра пиратского контента в целом.

«Отрицательное влияние, оказываемое пиратством на индустрию производства видео-контента, намного шире простой потери доходов», — говорит вице-президент компании Irdeto по вопросам развития бизнеса и продаж Лоренс Лоу. – «Пиратство отпугивает создателей контента от инвестирования в новые проекты, влияет на творческий процесс и сокращает рамки выбора для пользователей. Сегодня для операторов и киностудий крайне важно информировать потребителя о тактике, применяемой пиратами, а также продолжать развивать инновационные предложения, позволяющие пользователю легально получать контент».

Если говорить о конкретном контенте, который распространяется пиратским путём, то исследование показало чёткий разрыв между фильмами и телепрограммами, при этом почти четверть от зрителей, смотрящих пиратский контент, более всего интересовались просмотром телесериалов, а ещё 24% опрошенных интересовались пиратскими копиями фильмов, которые в настоящее время идут в кинотеатрах.

Исследование также показало, что пользователей интересуют пиратские копии фильмов с DVD и Blu-ray (18%), живые трансляции спортивных мероприятий (10%) и оригинальный ОТТ-контент от Netflix, Hulu, iTunes и прочих платформ (9%).