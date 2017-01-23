Каждый третий житель США смотрит пиратский контент

Каждый третий житель США смотрит пиратский контент

Борис Скуратовский
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Пиратство
Американский рынок видео-продукции наводнён пиратским контентом, и каждый третий зритель такого контента практически не осознаёт того ущерба, который пираты причиняют рынку, — говорится в материалах свежего исследования от Irdeto.

В результате онлайн-опроса, проведённого YouGov по заказу поставщика решений по обеспечению безопасности работы цифровых платформ, было выявлено, что почти три четверти жителей США считают производство и распространение пиратского видео-контента нелегальным занятием. А 69% опрошенных также уверены в том, что потоковое воспроизведение или загрузка пиратского контента является нелегальной.

Однако, несмотря на то, что большинство потребителей знает, что такое пиратство и способно распознавать пиратский контент, 32% опрошенных заявили, что смотрят такое видео. Более того, исследование показало, что в ответ на утверждение о том, что распространение пиратского контента может причинить студиям финансовый ущерб (то есть, они не могут инвестировать средства в создание контента), 39% опрошенных заявили, что осознание данного факта некоим образом не влияет на объёмы пиратского контента, который они скачивают для просмотра. Ещё большее беспокойство, по мнению компании Irdeto, вызывает то, что лишь 19% опрошенных заявили о том, что возможный финансовый ущерб, причиняемый пиратством, может остановить их от просмотра пиратского контента в целом.

«Отрицательное влияние, оказываемое пиратством на индустрию производства видео-контента, намного шире простой потери доходов», — говорит вице-президент компании Irdeto по вопросам развития бизнеса и продаж Лоренс Лоу. – «Пиратство отпугивает создателей контента от инвестирования в новые проекты, влияет на творческий процесс и сокращает рамки выбора для пользователей. Сегодня для операторов и киностудий крайне важно информировать потребителя о тактике, применяемой пиратами, а также продолжать развивать инновационные предложения, позволяющие пользователю легально получать контент».

Если говорить о конкретном контенте, который распространяется пиратским путём, то исследование показало чёткий разрыв между фильмами и телепрограммами, при этом почти четверть от зрителей, смотрящих пиратский контент, более всего интересовались просмотром телесериалов, а ещё 24% опрошенных интересовались пиратскими копиями фильмов, которые в настоящее время идут в кинотеатрах.

Исследование также показало, что пользователей интересуют пиратские копии фильмов с DVD и Blu-ray (18%), живые трансляции спортивных мероприятий (10%) и оригинальный ОТТ-контент от Netflix, Hulu, iTunes и прочих платформ (9%).

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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  • Богдан Гатила

    Нісенітниця. З тих що дивляться піратський контент лише одиниці погодилися б купити легальний якби не було можливості подивитися інакше. Тобто вони не є безумовними споживачами даної продукції. Студії все одно б не отримали від них прибуток. Так що казати що вони наносять збитки — смішно. Збитки наносять сайти які цей контент розповсюджують. Ось з ними і треба домовлятися. Хай відстьогують зі своїх прибутків за рекламу.