В рамках сотрудничества с компанией StreamAMG ФК «Шахтёр» (Донецк) запускает новую виде-платформу для трансляции домашних матчей – как в прямом эфире, так и в режиме по запросу. Об этом корреспонденту Mediasat сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

Новая платформа, получившая название FCSD.tv Live, будет транслировать в прямом эфире и по запросу домашние матчи ФК «Шахтёр», проходящие в рамках игр Украинской лиги, а также товарищеские матчи клуба. Используя возможности лучшей в своём классе технологии компании StreamAMG, девятикратные чемпионы Украинской премьер-лиги смогут делиться трансляцией своих домашних матчей с болельщиками со всего мира – за исключением находящихся в Украине (это связано с правами на трансляцию поединков «горняков»).

Наиболее преданные поклонники клуба смогут стать ещё ближе к любимой команде благодаря живым трансляциям игр, возможностью смотреть их по запросу и получать расширенный дополнительный видео-контент, включая интервью, материалы пресс-конференций и многое другое. Новая платформа доступна по адресу, либо непосредственно на web-сайте клуба.

Контракт, заключённый на три года, является важной европейской сделкой для компании StreamAMG, которая уже работает со многими ведущими футбольными клубами Великобритании, а также с прочими лигами и командами по разным видам спорта со всей Европы.

После семидневного ознакомительного периода пользователи web-сайта смогут выбрать один из двух предлагаемых планов подписки: месячный либо годовой. Оба предусматривают возможность доступа к прямым трансляциям всех игр, проходящих в соответствующий период согласно календарю платформы. Зрителям платформы также доступен просмотр игр в режиме «по запросу», а также к дополнительному контенту. Служба доступна (и неплохо работает) на всех основных гаджетах, а также совместима со всеми ведущими платформами.

Компания StreamAMG создаёт платформы с онлайн-видео для медиа-владельцев, ведущих спортивных организаций и корпораций, а также управляет этими платформами. StreamAMG является европейской цифровой медиа-группой. Компания имеет офисы в Великобритании (в Лондоне и Манчестере), на Мальте, в Испании, Италии, Нидерландах и Швеции, а её продукты и проекты были отмечены множеством наград. Помимо всего прочего, компания предлагает решения в сфере онлайн-видео для клубов Английской футбольной лиги и Премьер-лиги, включая такие клубы, как Liverpool, Tottenham Hotspur и Everton.