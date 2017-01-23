В США регулятор оштрафовал компанию на $100 млн за неиспользование выделенных частот

Компанию Straight Path Spectrum обвинили в том, что она не использовала принадлежащие ей лицензии на обретающий высокую важность диапазон 39 ГГЦ в соответствии с требованиями FCC.

Федеральная комиссия по электросвязи (FCC) оштрафовала компанию на 100 миллионов долларов за неиспользование лицензий на частоты, которые сегодня считаются перспективными для развития будущих сетей 5G.

Компания Straight Path Spectrum согласилась выплатить гражданский штраф, сдать большую часть своих лицензий и продать остальные среди прочих пунктов мирового соглашения с FCC.

Компании Straight Path Spectrum принадлежат лицензии на частоты в полосах 28 ГГц и 39 ГГц, которые выделены для использования сетями мобильной связи следующего поколения, – заявили в Федеральной комиссии по электросвязи. Компания получила данные лицензии в 2013 и 2014 году, взяв на себя обязательства использовать их для предоставления услуг клиентам.

В ноябре 2015 года в FCC поступила анонимная жалоба, в которой указывалось, что Straight Path так и не построила несколько систем, работающих в полосе 39 ГГц, о завершении создания которых компания отчиталась комиссии. В Straight Path привлекли юридическую компанию Morgan, Lewis & Bockius для проведения независимого расследования. Фирма установила, что какая-то часть оборудования была установлена на краткосрочный период и никогда не использовалась для организации работы сети на постоянной основе, несмотря на заверения компании об обратном.

Возможно, компании Straight Path не придётся выплачивать всей суммы в 100 миллионов долларов. Для начала ей необходимо выплатить 15 миллионов долларов, а выплата оставшихся 85 миллионов долларов приостанавливается на 12 месяцев до момента передачи или уступки лицензий. Если компания продаст какую-то из лицензий, ей придётся выплатить 20% от выручки в качестве дополнительных штрафных санкций.

Для уверенности в том, что частотный спектр служит обществу, в FCC требуют от компаний, получивших лицензии, использовать их. Для постройки и запуска сетей комиссии устанавливают различные сроки – в зависимости от типа сети и прочих условий.

До сих пор полосы 28 ГГц и 39 ГГц использовались для организации беспроводных транзитных каналов между узлами сотовой связи и проводных магистральных сетей. Однако, последние технологические достижения в сфере использования частот «миллиметрового диапазона» делают эти частоты наиболее перспективными для предоставления услуг самой сотовой связи. Широкие полосы в диапазоне очень высоких частот могут стать ключевыми для создания сетей 5G и обеспечить предоставление услуг мобильной связи на скорости в несколько гигабит в секунду.