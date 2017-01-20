Weekend Reading #80: мобильное рабство, сколько стоит общественное ТВ и интервью с главой Нацсовета

Почему украинцам ещё рано выкидывать вторую СИМку, где лучше всего получить легальный контент, как развивается конфликт провайдеров с телегруппами, как устроен и для чего используется интернет-вещей? Ответы на эти и другие вопросы читайте в 80-ом выпуске рубрики «Weekend Reading».

Мобильное рабство: почему вторую СИМку рано выкидывать

С начала года звонить на другие сети со своих телефонов (как домашних, так и мобильных) должно было стать дешевле. Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации (НКРСИ) с 1 января в очередной раз понизила оптовый тариф доступа на сети конкурентов с 0,23 до 0,15 грн за минуту. Уже не первый год регулятор постепенно снижает эту ставку, чтобы разрушить искусственно созданные барьеры между телеком-операторами и их клиентами. И с октября 2015 года оптовая такса была уменьшена более чем вдвое. Как выяснила ЛІГА.net, вторую SIM-карту в 2017 году пока рано выбрасывать. Стоимость звонков на другие сети в ряде тарифов остается высокой, а иногда даже продолжает расти.

Как устроен и для чего используется интернет вещей в Нидерландах

В 2016 году Нидерланды стали первой страной мира, которая покрыла себя национальной сетью для интернета вещей (Internet of Things, IoT). О том, что мы стоим на пороге эры интернета вещей, не трубил разве что ленивый. Тем не менее, из анонса оператора KPN, построившего ту самую сеть в «стране тюльпанов», толком не ясно, что именно произошло. А главное – что такое особенное получили нидерландцы, чего нет у остальных жителей планеты (после аналогичную сеть запустили и в Сингапуре, так что таких стран уже минимум двое), и почему нам тут в Украине стоит – или не стоит – этого хотеть в материале ITC.UA.

Ультиматум или компромисс: как развивается конфликт провайдеров с медиагруппами?

Прошло двадцать дней после знакового события – вступления в силу изменений законодательства, по которым телеканалы имеют право требовать от провайдеров плату за трансляцию. Медиагруппы (МГ) рапортуют, что абсолютное большинство операторов заключили с ними договора. Последние в ответ цитируют Станиславского. По данным сайта telemaster.com.ua (созданного МГ для того, чтобы абоненты страны могли найти провайдера, транслирующего ТВ в своих регионах), пока в большинстве областей Украины заключили договора с медиагруппами только 6-7 национальных операторов: ВОЛЯ, Triolan, Домашнее ТВ (Киевстар), FregatTV, TENET, Megogo, Oll.tv. А вот среди местных провайдеров – активность очень низкая, пишут журналисты InternetUA.

Всматриваясь в долги: международные телеканалы судятся с украинским видео-сервисом

У одного из немногих легальных видео-сервисов в Украине – DIVAN.TV – оказались миллионные долги перед телеканалами, в числе которых Fox, History, Eurosport, а также телеканалы Sony. Представители Sony и Eurosport надеются разрешить вопрос мирным путем, в то время как иски Fox и History уже не первый год рассматриваются в украинских судах. В конце 2016 года по этим процессам наметилась развязка: суд первой инстанции частично удовлетворил требования Fox и History, а суд второй инстанции отклонил апелляции DIVAN.TV. Однако точка в этом деле не поставлена, ведь украинская судебная система позволяет судиться годами и не платить по счетам. В ситуации разбирались корреспонденты РБК-Украина.

Где лучше всего получить контент легально: вторая попытка

Эта статья – логическое продолжение материала, вышедшего на ITC.UA год назад – Переходим на светлую сторону или где лучше всего смотреть онлайн-видео ЛЕГАЛЬНО. Прошел год, и на рынке легального контента произошли некоторые изменения. Мы поговорим о том, насколько они изменили общую картину возможности отказаться от пиратского видео.

Метод Цекало: как шоумен стал первым российским партнером Netflix

Осенью 2016 года крупнейший в мире онлайн-кинотеатр Netflix впервые купил права на российский сериал. Им стал «Мажор», выпущенный продюсерской компанией «Среда» Александра Цекало. Как шоумен, телеведущий и продюсер развлекательных передач стал производителем «серьезных» сериалов и пробился на международный рынок, разобрался журнал РБК.

Держбюджет-2017: скільки коштують суспільне, іномовлення, кіно

«Детектор медіа» переглянув державний бюджет 2017 року на предмет фінансування телебачення, кіно, преси та інших інформаційно та медійно орієнтованих програм і виявив, що видатки за всіма медійними напрямами зросли.

Виктория Лезина, «1+1 продакшн»: «Украинцы в копродакшне интересны только с интеллектуальной точки зрения»

В 2016 году входящий в группу «1+1 медиа» продакшн «1+1 продакшн» произвел 38 проектов разных жанров суммарной продолжительностью 508 коммерческих часов. А еще – серьезно перестроил свою оргструктуру, выделив шесть жанровых направлений и назначив руководителя для каждого из них. Для чего это было сделано, почему одни только низкие цены на съемки в Украине не интересны иностранным производителям и кто из конкурентов «1+1 продакшн» ошибается в формулировке своей стратегии развития, «Детектор медиа» поговорил с генеральным продюсером «1+1 продакшн» Викторией Лезиной.

Гендиректор 1+1 Ткаченко: К счастью, закона о национализации медиакомпаний – нет

Гендиректор «1+1» Александр Ткаченко в интервью изданию «Украинская правда» рассказал свою версию конфликта с Национальным советом Украины по вопросам телерадиовещания.

Глава Нацсовета по ТВ: Я бы вообще запретил все российское

На медиарынке нынче горячо: ведущие телеканалы и их менеджеры то и дело становятся главными героями новостей. Правда, новостные поводы у вещателей для попадания в информационный поток разные. ЛІГА.net встретилась с главой Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрием Артеменко и поговорила с ним о последних громких событиях на медиарынке.