Сигнал телеканала «Квартал TV» закодирован системой условного доступа Verimatrix.

Сегодня, 20 января, телеканал «Квартал TV» прекратил спутниковое вещание в открытом доступе. Для защиты контента и кодирования сигнала телеканал выбрал одно из лучших решений на рынке – систему Verimatrix (версия VCAS 4.0 for DVB). Об этом корреспонденту Mediasat сообщили в пресс-службе «1+1 медиа».

Система условного доступа Verimatrix обеспечивает высокий уровень защиты контента (advanced security), широкий набор функций, а также инструментарий для противодействия незаконному использованию контента и борьбы с пиратством.

В выбранном телеканалом «Квартал TV» решении, как ранее уже сообщал Mediasat, используется технология бескарточного клиента – для декодирования сигнала используются CAM-модули без смарт-карт. Для декодирования сигнала телеканала достаточно получить от компании-дистрибьютора САМ-модуль Verimatrix и установить его в любом спутниковом приемнике с CI/CI + слотом. САМ модули Verimatrix также совместимы с профессиональными IRD-спутниковыми приемниками.

«Квартал TV – это ценный и качественный контент, который теперь надежно защищается. Такой шаг был изначально предусмотрен стратегией развития канала. Убежден, что это решение сделает канал более привлекательным для провайдеров», – отметил директор направления платного телевидения «1+1 медиа» Ярослав Пахольчук.

Телеканал «Квартал TV» транслирует свой сигнал через спутник Astra 4A. Карта покрытия спутника обеспечивает стабильный и качественный прием сигнала во всех странах Европы.

Напомним, «Квартал TV» начал вещание в августе 2016 года и является совместным проектом студии «Квартал 95» и «1+1 медиа». Это развлекательный канал, ориентированный на молодую аудиторию с чувством юмора, ведет активный образ жизни. Целевая аудитория канала – зрители в возрасте 14-49 лет. Программная сетка канала сформирована из популярных в Украине и в мире шоу, фильмов и сериалов, анимационных проектов Студии «Квартал 95», а также специально приобретенного контента западных производителей.