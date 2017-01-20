Абоненты Xtra TV теперь могут смотреть программы юмористического телеканала «Квартал TV». Об этом говорится на официальном сайте спутниковой платформы.

20 января DTH-платформа Xtra TV пополнилась новым телеканалом – «Квартал TV». Канал доступен в рамках тарифного пакета Xtra NEW.

В эфире «Квартал TV» самые популярные выпуски развлекательных шоу (Вечерний Киев, Рассмеши комика), сериалы (Любовь в большом городе) и анимации (Сказочная Русь) производства студии «Квартал 95».

Отметим, с сегодняшнего дня «Квартал TV» прекратил открытое вещание со спутника, закодировав сигнал системой условного доступа Verimatrix (версия VCAS 4.0 for DVB), которая обеспечивает высокий уровень защиты, позволяет противодействовать незаконному использованию контента и бороться с телевизионным пиратством.

«Квартал TV» с 1 октября 2016 года также доступен для просмотра подписчикам спутникового оператора «Viasat».

Напомним, 21 декабря 2016 года абоненты Xtra TV получили доступ к новому пакету Xtra Mix.