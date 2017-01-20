Глава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания рассказал о просьбе телеканалов «Интер» и «1+1» перенести дату отключения аналогового наземного телевещания на более поздний срок, тем самым продлив и без того затянувшийся процесс перехода на «цифру».

Телевизионные холдинги «1+1 медиа» и «Интер Медиа Груп» попросили правительство отложить отключение аналогового телевидения в Украине до 2019 года. Такую информацию в интервью изданию ЛІГА.net озвучил глава Нацсовета Юрий Артеменко.

«Вопрос отключения аналога действительно очень дискуссионный. И этому способствуют различные причины разных телегрупп и сил, оказывающих влияние на смещение сроков перехода на цифровое телевидение. Буквально на днях пришло письмо из Кабмина: «1+1 медиа» и группа-каналов «Интер» хотят отложить отключение аналога до 2019 года», – рассказывает господин Артеменко.

По мнению главы Нацсовета, наиболее вероятной версией, объясняющей такую просьбу, является боязнь медиагрупп потерять с переходом на цифру не только аудиторию, но и её возраст.

«Телевидение в цифровом формате ведь больше молодые люди будут смотреть. А пожилая аудитория – это электорат», – уточняет Артеменко.

Отметим, «1+1» и «Интер» имеют самое широкое покрытие территорий Украины аналоговым телевизионным сигналом, уступая только каналу UA:Перший. Именно этим каналам достались аналоговые частоты от УТ-1, УТ-2 и УТ-3.

Напомним, датой отключения аналогового телевещания в Украине и окончательного перехода на цифровые стандарты значится дата 30 июня 2017 года. Высвобожденные аналоговые частоты будут использованы для нужд связи четвёртого поколения (4G).