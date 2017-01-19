Авторы доклада, посвящённого 5G, оценивают стоимость будущего рынка данной технологии в триллионы долларов.

Авторы нового исследования, проведённого по заказу компании Qualcomm, прогнозируют, что внедрение технологии 5G может способствовать появлению 22 миллионов новых рабочих мест по всему миру, а также произвести к 2035 году товаров и услуг на общую сумму до 12,3 триллиона долларов.

В детальном исследовании потенциального влияния, которое может оказать на мировую экономику и социальную сферу внедрение технологии 5G, прогнозируется, что именно к этому времени и должна проявиться на полную экономическая выгода от использования стандарта по всему миру.

Исследование «Экономика 5G» проводилось совместными усилиями экспертов исследовательских фирм IHS Markit и PSB при участии профессора кафедры экономики Калифорнийского университета доктора Дэвида Тиса.

Согласно исследованию, сама по себе цепочка формирования стоимости 5G к 2035 году должна приносить доход на сумму до 3,5 триллиона долларов.

В будущем, в период с 2020 по 2035 год, технология 5G должна простимулировать кумулятивный рост мирового ВВП на сумму в 3 триллиона долларов, что равнозначно сегодняшнему вкладу в мировую экономику такой страны, как Индия.

«На протяжении многих лет я изучал влияние общих глобальных технологий на мировую экономику, и технология 5G определённо поспособствует попаданию технологий мобильной связи в эту категорию, гарантируя её долгосрочное влияние на общество и непрерывный рост в течение десятилетий, – говорит Тис. – Результаты опроса мнений, проведённого одновременно с экономическим исследованием, также указывают на то, что лица, принимающие решения в бизнесе и лидеры общественного мнения по всему миру на удивление единодушны во мнении о том, что технология 5G сделает возможным запуск новых продуктов, услуг и таких способов их использования, о которых мы даже не задумывались».