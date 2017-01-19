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Авторы доклада, посвящённого 5G, оценивают стоимость будущего рынка данной технологии в триллионы долларов.

Авторы нового исследования, проведённого по заказу компании Qualcomm, прогнозируют, что внедрение технологии 5G может способствовать появлению 22 миллионов новых рабочих мест по всему миру, а также произвести к 2035 году товаров и услуг на общую сумму до 12,3 триллиона долларов.

В детальном исследовании потенциального влияния, которое может оказать на мировую экономику и социальную сферу внедрение технологии 5G, прогнозируется, что именно к этому времени и должна проявиться на полную экономическая выгода от использования стандарта по всему миру.

Исследование «Экономика 5G» проводилось совместными усилиями экспертов исследовательских фирм IHS Markit и PSB при участии профессора кафедры экономики Калифорнийского университета доктора Дэвида Тиса.

Согласно исследованию, сама по себе цепочка формирования стоимости 5G к 2035 году должна приносить доход на сумму до 3,5 триллиона долларов.

5G-marketВ будущем, в период с 2020 по 2035 год, технология 5G должна простимулировать кумулятивный рост мирового ВВП на сумму в 3 триллиона долларов, что равнозначно сегодняшнему вкладу в мировую экономику такой страны, как Индия.

«На протяжении многих лет я изучал влияние общих глобальных технологий на мировую экономику, и технология 5G определённо поспособствует попаданию технологий мобильной связи в эту категорию, гарантируя её долгосрочное влияние на общество и непрерывный рост в течение десятилетий, – говорит Тис. – Результаты опроса мнений, проведённого одновременно с экономическим исследованием, также указывают на то, что лица, принимающие решения в бизнесе и лидеры общественного мнения по всему миру на удивление единодушны во мнении о том, что технология 5G сделает возможным запуск новых продуктов, услуг и таких способов их использования, о которых мы даже не задумывались».

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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