Наверное, пришло время для того, чтобы озвучить главную проблему украинского телевидения.

Последнюю неделю в соцсетях и СМИ началось активное обсуждение ситуации с телеканалом «Дождь» и его контентом, с каналом СТБ и «Битвой экстрасенсов», производства российского «ТНТ». А всё потому, что у нашего телевизионного рынка существует большая проблема.

Проблема украинского телевидения – это засилье российского продукта… Как в виде телеканалов, так и в виде медиаконтента… С одной стороны классно, что мы что-то покупаем, с другой стороны – засилье чужого не дает шансов для развития собственного продакшна и собственных телеканалов … О конкуренции я вообще молчу, для неё оснований тоже нет…

Поэтому, сейчас самое время развернуть украинскую медиа-отрасль в сторону национального производства для внутреннего рынка. Нужно честно признать, что заточенность под российский рынок и ориентированность на него – потерпела фиаско.

Нужно перестраиваться… Хорошо это или плохо? Скорее хорошо. Как ни крути, а с этой «иглы» рано или поздно нужно было спрыгивать. Пора перестать жить в мире иллюзий, что бизнес возможен только с российским рынком, понятным нам. Ну не может сырьевая база, которую расценивают как колонию – диктовать условия. Пора уже это понять и подумать о реформах.

Первое время будет сложно. Качество будет страдать. Но под лежачий камень коньяк не течет. Не Россией единой, как говорится. Весь мир открыт для нас. Ко-продакшн с Южной Кореей, Сенегалом, Бразилией, Польшей, Литвой, Беларусью – да хоть с кем, лишь бы создавался контент в Украине, создавались рабочие места, а деньги оставались в стране. А там посмотрим. Многие страны через это проходили… Не мы первые, не мы последние.



