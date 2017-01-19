В Украине официально зарегистрировали Национальную общественную телерадиокомпанию

19 января Министерство юстиции зарегистрировало публичное акционерное общество «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» (НОТУ) как юридическое лицо и прекратило деятельность юридического лица «Национальная телерадиокомпания Украины» (НТКУ). Об этом говорится в сообщении Государственного комитета по вопросам телевидения и радиовещания.

НОТУ зарегистрирована в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, и базируется в Киеве по ул.Мельникова, 42.

В базе госреестра основателем физлица числится государство в лице Кабинета министров Украины, управляющим органом – Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины. Конечный бенефициарный собственник отсутствует.

Датой регистрации юрлица указано 20 февраля 1995 года, идентификационный номер 23152907, под которым ранее была зарегистрирована НТКУ. Размер уставного капитала составил 2 млрд 544 млн 273 тыс грн.

В ближайшие несколько дней начнёт функционировать Наблюдательный совет НОТУ, в который входят: Евгений Глибовицкий, Татьяна Лебедева, Владимир Брынзак, Вадим Городской, Алексей Панич, Наталья Скрипка, Виктор Таран, Тарас Шевченко, Владимир Яворивский, Игорь Хохич, Виталий Портников, Сергей Таран, Лаврентий Малазония, Светлана Остапа, Тарас Аврахов, Вячеслав Козак, Дарья Карякина..

По словам первого замглавы НТКУ Александра Харебина, озвученным в конце 2016 года, полномасштабная модернизация НТКУ в НОТУ обойдётся приблизительно в сто миллионов долларов.

Ранее министр информполитики Юрий Стець заявил, что полноценная работа общественного ТВ в Украине начнётся летом 2017 года.

НОТУ создана на базе Национальной телекомпании Украины, а также Национальной радиокомпании Украины, ГТРК «Культура» и областных государственных телерадиокомпаний.