Большинство телеканалов группы 1+1 медиа перешли на формат вещания 16:9.

1+1 медиа успешно завершила переход большинства телеканалов группы с формата вещания 4:3 на широкоформатный 16:9. Теперь телеканалы «1+1», «ТЕТ», «ПЛЮСПЛЮС» и «1+1 International» вещают в новом формате, говорится в пресс-релизе медиагруппы.

Процесс перехода каналов группы начался более года назад. Первым в декабре 2016 года вещать в новом формате 16:9 начал телеканал «ТЕТ».

В январе состоялся переход на широкоэкранное вещание ещё трёх телеканалов группы: «1+1», «ПЛЮСПЛЮС» и «1+1 International».

Сейчас идёт подготовка перехода на новый формат вещания каналов «2+2», «Униан ТВ» и «Бигуди».

«Изменение формата вещания телеканалов для зрителей кажется простым процессом, но за этим стоят большие подготовительные работы. Для нас как носителей одной из крупнейших технологических баз, работы по изменению формата вещания включали в себя: обновление инфраструктуры, ТЖК оборудования, перевод четырёх студий в режим работы 16:9/HD, перевод службы ТСН в HD, накопления рекламы в двух стандартах 4:3 и 16:9, адаптации графических проявлений, а также модернизация регионального оборудования. Важно отметить, что работы охватили не только стационарное оборудование, но и передвижной парк спутниковых машин и ПТС. Замечу, что эти действия предоставляют группе 1+1 медиа технологическую готовность вещать в HD, вопрос остается только в масштабе спроса на такой формат и доступности контента», – отметил технический директор группы 1+1 медиа Филипп Петренко.