«Дождь» удален из списка каналов, разрешенных к ретрансляции на территории Украины. Напомню, 12 января Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания принял решение об исключении канала из перечня иностранных программ, которые отвечают требованиям украинского законодательства. Ранее, на территории Украины было запрещено или ограничено вещание более 60 российских телеканалов. Из них 14 каналов, в том числе «Первый канал», НТВ, «Россия-1», РБК, были исключены из сетей вещателя с формулировкой: «в целях контроля за соблюдением законодательства в сфере временного запрета на вещание российских телеканалов, ведущих пропаганду войны и насилия в Украине».

Сомневаться в аргументированности и обоснованности решения Нацсовета конечно не приходится: во-первых, в соответствии с ч. 9 ст. 13 Закона Украины «О рекламе», трансляция (ретрансляция) рекламы, которая содержится в программах и передачах иностранных телерадиоорганизаций, которые транслируются (ретранслируются) на территорию Украины – запрещается. Исключением из этого правила могут быть иностранные телерадиоорганизации, подпадающие под юрисдикцию Европейского Союза или ратифицировавшие Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Однако, как мы знаем, Россия не относится к числу таких государств.

Во-вторых, в эфире канала Крым изображался, как часть Российской Федерации, что вызвало понятную реакцию регулятора. Так же отмечу, что украинским законодательством запрещен показ фильмов, содержащих популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий, создающих положительный образ работников государства – агрессора, работников советских органов государственной безопасности, оправдывающих либо признающих правомерным оккупацию территории Украины, независимо от страны происхождения (Закон «О кинематографии»).

По словам Натальи Синдеевой, генерального директора информационного канала, телеканал руководствуется российским законодательством при изображении карты России. «В соответствии со статьей 65 Конституции Российской Федерации Республика Крым является субъектом Российской Федерации», – значится в официальном заявлении Синдеевой, опубликованном на сайте телеканала. В публикации также отмечено, что в соответствии с условиями договоров со всеми провайдерами на Украине вещание Дождя на всей территории страны осуществляется через IP-соединение без прямой коммерческой рекламы и Нацсовет Украины был уведомлен об этом 8 августа 2016 года, после чего претензий о несоответствии содержания телеканала украинскому законодательству «Дождь» не получал.

Принимая во внимания, вышеперечисленные аргументы, нельзя нивелировать, что Дождь – это, наверное, единственный российский канал, который последовательно и с высокой долей объективности освещает события на Востоке нашей страны и что, пожалуй, самое главное – предоставляет возможность быть услышанными, тем, чья позиция существенно отличается от официально одобренной Кремлем. Можно конечно, давать разные оценки сложившейся ситуации, но не стоить забывать, что вещает редакция с территории страны-агрессора, а принципы и методы формирования медиапространства в РФ сегодня хорошо известны даже зрителям, не говоря уже о медиаэкспертах из «Репортеры баз границ».

«Дождь» давно и последовательно не боится освещать резонансные темы, не взирая на атаки и давление на канал: телемост, посвященный трагической гибели Бориса Немцова, протестное движения в РФ в 2011 и 2013, дело «Кировлеса», «Болотное дело», уголовный процесс против панк-группы Pussy Riot – это далеко не полный список тем, узнавая о которых из эфиров «Дождя», украинский зритель понимал, что есть не только телепропаганда и приемы гибридной войны. По данным канала: «Дождь» в Украине транслируют около 90 провайдеров. Доступ к телеканалу имеют примерно 500 тысяч домохозяйств.

Именно поэтому нет однозначной реакции у зрительской аудитории, относительно запрета телеканала, психологически украинский зритель не был готов и нам лишь остается догадываться, насколько высоки были ставки в противостоянии, в результате которого либеральный канал выступил с подобной позицией.

Теперь у провайдеров есть ровно месяц с момента принятие решения регулятором, по истечению которого канал будет исключен из сетей вещания. В качестве альтернативы для украинского зрителя остается подписка на канал в сети Интернет и спутниковое вещание, пока «стратегия осажденной крепости» является определяющей в медиапространстве Украины, неотвратимо напоминая всем нам о «Лебедином озере» как о вероятном сценарии из прошлого.