Ракета Falcon 9, принадлежащая компании SpaceX, вновь полетела в космос. Успешный запуск ракеты был произведён с базы ВВС США Ванденбург в Калифорнии – спустя всего четыре с половиной месяца после мощного взрыва, уничтожившего спутник, который планировала использовать компания Facebook.

Компания SpaceX вернулась к обслуживанию космических миссий, успешно запустив первую ракету Falcon 9 с момента мощной и причинившей немалый ущерб аварии, случившейся в сентябре прошлого года и уничтожившей ракету вместе со спутником AMOS-6 израильской компании Spacecom.

Ракета Falcon 9 успешно вывела в космос грузовой отсек с 10 спутниками, принадлежащими коммуникационной компании Iridium, отправив их на низкую околоземную орбиту спустя примерно час после старта с поверхности Земли.

Вскоре после запуска ракеты с базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии, компания SpaceX сумела посадить её первую ступень на борт самоходной баржи «Just Read the Instructions», дрейфовавшей в акватории Тихого океана.

Успешный запуск, произведённый в субботу, 14 января, довёл количество успешных миссий ракеты Falcon 9 до 28 из 30 – с момента первого полёта в 2010 году. Он также стал первым успешным запуском, проведённым компанией SpaceX, с момента серьёзного взрыва, произошедшего на стартовой площадке на мысе Канаверал в штате Калифорния 1 сентября и приостановившего проведение компанией запусков на более чем четыре месяца.

Мощный взрыв уничтожил саму ракету и принадлежавший израильской компании Spacecom спутник связи AMOS-6 стоимостью в 200 миллионов долларов, ёмкости которого Facebook планировал использовать для обеспечения доступа к высокоскоростному Интернету в странах Африки, Ближнего Востока и Европы.

«Обычно в подобных случаях проходит от 9 до 12 месяцев, прежде чем компания возвращается к проведению космических миссий. Так было всегда», – заявил после аварии в интервью агентству Reuters генеральный директор компании United Launch Alliance.

В результате проведённого расследования, которое завершилось в начале месяца, было установлено, что причинивший огромный ущерб взрыв был вызван неполадкам гелиевого банка, расположенного в баке с жидким кислородом второй ступени ракеты. В связи с этим команда компании SpaceX откорректировала процедуру предполётной подготовки и заправки ракет топливом во избежание повторения подобных аварий в будущем.

Федеральное управление гражданской авиации США приняло к сведению предоставленный компанией отчёт о результатах проведённого расследования, и выдала SpaceX лицензию на проведение космических миссий, дающую возможность произвести семь запусков, которые необходимы для выведения в космос 70 спутников NEXT компании Iridium с базы Ванденберг.

На протяжении ближайших 18 месяцев компания Iridium планирует разместить в космосе целую группировку спутников NEXT, которые должны будут заменить собой существующую группу принадлежащих компании низкоорбитальных спутников, значительно расширив её возможности, в рамках процесса, которые в компании называют не иначе как крупнейшая «технологическая модернизация» в истории компании.

Компания Iridium заключила с компанией SpaceX контракт стоимостью в 468 миллионов долларов на проведение семи запусков, во время каждого из которых на орбиту будет выводиться по 10 спутников.

«Сегодня компания Iridium начинает новую эру в своей истории и в освоении космоса – мы начинаем создавать систему спутниковой связи нового поколения», – заявил генеральный директор Iridium Мэтт Дэш после успешного запуска в субботу.

В компании заявили, что следующий запуск спутников Iridium NEXT будет проведён в апреле – после завершения орбитальных тестов данных спутников, что даст возможность убедиться в полном соответствии их рабочих характеристик всем необходимым требованиям.

Первый запуск изначально был намечен на 9 января, однако позже был перенесён на 14 января по причине плохой погоды и проблем с использованием стартовой площадки.

В пятницу издание Wall Street Journal сообщило, что компания SpaceX потеряла 260 миллионов долларов и столкнулась с падением прибыли на 6% после первой аварии ракеты Falcon 9, случившейся в июне 2015 года, и провела в том году всего шесть миссий вместо запланированных двенадцати. Внутренние финансовые документы, попавшие в печать, также свидетельствуют о том, что компания планировала в 2016 году запустить 20 ракет, а в текущем году – 27.

«С 2002 года мы находимся на передовой революционных изменений в сфере космических технологий, с солидной репутацией успешной компании, прочными отношениями с партнёрами и более чем 70 запланированных на будущее запусков, общая стоимость контрактов по которым составляет более 10 миллиардов долларов, – заявил финансовый директор SpaceX Брет Джонсон в интервью изданию New York Times. – Кроме того, благодаря более 1 миллиарду долларов в денежном резерве и отсутствию задолженности компания находится в стабильном финансовом положении и имеет хорошие перспективы для будущего роста».