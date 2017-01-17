Спутник Eutelsat 117 West B с полностью электрическим двигателем введён в коммерческую эксплуатацию

Спутник Eutelsat 117 West B введён в полноценную коммерческую эксплуатацию и готов обслуживать клиентов в странах Латинской Америки.

Спутник Eutelsat 117 West B, ёмкости которого будет продавать дочерняя компания Eutelsat Americas, является вторым полностью электрическим спутником в космической группировке компании. Спутник укомплектован 48 транспондерами Ku-диапазона (эквивалент 36 МГц), распределяемыми между четырьмя лучами, которые обеспечивают покрытие территорий Мексики, Центральной Америки, стран Карибского бассейна, региона Анд и Южного Конуса.

Новый спутник компании Eutelsat дополнит собой запущенный в 2013 году спутник Eutelsat 117 West A, сформировав спутниковую группу в орбитальной позиции 117 западной долготы, которая уже используется платформой Tigo Star от Millicom, Stargroup и Televisa. Аппарат также будет обслуживать операторов связи и провайдеров правительственных организаций из стран Латинской Америки.

Спутник Eutelsat 117 West B также снабжён модулем нового поколения WAAS (Wide Area Augmentation System, система распространения поправок к данным на обширные территории), которым управляет компания Raytheon – генеральный подрядчик Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Модуль WAAS, разработанный для нужд гражданской авиации, будет введён в действие в 2018 году. Он предназначен для приёма сигналов от наземных станций, которые проверяют точность сигналов и ретранслируют информацию пользователям GPS, в частности – в кабины самолётов, являясь наиболее востребованной гражданской услугой GPS. Работа модуля поможет увеличить точность сигнала GPS с 10 до 1-2 метров, повысив безопасность полётов в Канаде, Мексике, Пуэрто-Рико и на континентальной территории Соединённых Штатов, включая территорию Аляски.

Модуль WAAS впервые размещается на полностью электрическом спутнике. Это также третий модуль, размещаемый на спутниках компании Eutelsat, после узла ретрансляции данных EDRS-A, принадлежащего Европейскому Космическому агентству и Airbus Defence and Space, а также модуля S-диапазона на спутнике Eutelsat 10A, управляемого Echostar.

Напомним, Eutelsat 117 West B был успешно выведен на орбиту ракетой Falcon 9 летом прошлого года.