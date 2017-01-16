Украинское радиовещание: «от» и «до». Часть 13

5 октября 2000 года в Киеве начались тестовые трансляции на ещё одной частоте ниже ста – 96.8 МГц. Трансляции велись с вышки АО «РаТел» на Олеговской горе, а в качестве тестового сигнала использовалась программа радио «ХИТ FM Украина» (в то время транслировалось в Киеве на волнах ТРК «Лидер» на частоте 101.9 МГц). Однако, 24 октября тестовые трансляции на данной частоте прекратились. Тем временем, в радийных кругах появились слухи о том, что очень скоро в Киеве будет задействовано ещё несколько новых частот – 95.2 МГц, 96.0 МГц и 98.5 МГц. В частности, прошла информация о том, что на одной из данных частот зазвучит первая в Украине радиостанция информационно-разговорного формата.

В ноябре в киевской прессе появились рекламные сообщения о скором появлении в эфире столицы новой радиостанции для автомобилистов – на частоте 99.4 МГц. Название станции не указывалось, однако присутствовал фрагмент её логотипа и слоган – «Поехали!». Однако, с 1 декабря 2000 года данный логотип и слоган стали использоваться радиостанцией «ЮТаР» (в Киеве – 106.5 МГц), которая начала использовать новый бренд – «Авто FM».

В начале лета 2001 года ТРК «Пилот-Украина» официально получило частоту 99.4 МГц в Киеве. А вместе с ней – частоты 91.4 МГц в Одессе, 100.1 МГц в Николаеве и 103.9 МГц во Львове. Однако, вещание новой сети долго не начиналось.

Лишь в декабре 2001 года передатчик на частоте 99.4 МГц в Киеве ожил. 2 декабря здесь появилась музыка в режиме нон-стоп – композиции украинских и российских исполнителей. А 3 декабря зазвучали заставки – «Славянское радио». В таком режиме станция провещала до 11 декабря (4 декабря в эфире даже работали ведущие), после чего до 27 декабря здесь стояла открытая несущая. Затем станция пропала из эфира вообще.

Полноценное вещание на частоте 99.4 МГц в Киеве началось лишь 28 марта 2002 года. Вначале здесь дублировались программы радиостанции «Авто FM», вещавшей на ЮТаРовской частоте 106.5 МГц. А со 2 апреля, после старта на волнах бывшего радио «ЮтаР» нового проекта «Kiss FM», частота 99.4 МГц стала официальной частотой радиостанции «Авто FM». 19 апреля «Авто FM» зазвучало на частоте ТРК «Пилот-Украина» в Николаеве (100.1 МГц), 26 апреля – во Львове (103.9 МГц), 28 апреля – в Одессе (91.4 МГц).

Позже станция несколько подкорректировала своё название, превратившись из «Авто FM» в «AVTO.FM». А в 2004 году, после появления в Украине бренда «Авторадио», постепенно отказалась от автомобильной тематики в пользу танцевальной и клубной культуры. С 4 октября 2004 года станция работает как «AVTO.FM в STAR-формате», а с начала 2005 года превращается в Dance Hit Radio «STAR FM».

В таком виде и с таким позывным станция провещала до 2 апреля 2007 года. После чего на частотах ТРК «Пилот-Украина» зазвучал в тестовом режиме новый проект – «Ретро FM». Однако, после запуска данного проекта на более перспективной с точки зрения количества частот сети «НБМ-Радио», ТРК «Пилот-Украина» ждали очередные перемены: 22 июня здесь стартовал проект «Radio One», основой формата которого стала современная рок-музыка.

Впрочем, этот проект просуществовал в Украинском эфире относительно недолго: 15 апреля 2009 года на частотах ТРК «Пилот-Украина», ООО Фирма «Волынь» и станций-партнёров зазвучал новый проект от радиогруппы «Украинского Медиа Холдинга» – радиостанция «Радио Алла». Данный проект ориентирован на женщин в возрасте 30-55 лет, в эфире звучит музыка эпохи Аллы Пугачёвой, а также современные хиты, любимые женщинами. Как и ряд других украинских сетевых радиостанций, «Радио Алла» создавалось с использованием опыта и наработок одноимённой российской станции. Так же, как и одноимённая станция из России, украинское «Радио Алла» обещает дружить с Аллой Пугачёвой, а также проанонсировало целый проект – «Алла ищет таланты», задачей которого является открытие новых звёзд эстрадной музыки.

Что же касается частоты 96.8 МГц, то регулярное полноценное вещание на ней началось лишь летом 2002 года: 6 июня на данной частоте начала вещание радиостанция «Ренессанс» от компании ООО «Украинская радио группа».

Запуск данной радиостанции, в основе музыкального формата которой лежал джаз и околоджазовая музыка, был осуществлён под руководством радиопродюсера Анатолия Евтухова. Данный бренд просуществовал в Киеве на частоте 96.8 МГц до осени 2008 года. С 19 сентября 2008 здесь звучит новый проект – радио «DJ FM», основанный на электронной, клубной и танцевальной музыке. Тем временем, джазовые проекты «Ренессанса» перекочевали на «Радио Континент» (94.2 МГц), а разговорные – на новосозданное «Бизнес Радио» (вещает на частоте 93.8 МГц с октября 2008). А радио с позывным «Ренессанс» тем временем по-прежнему выходит лишь в Днепропетровске – на частоте 103.3 МГц.

В 2002 году стартовало и информационно-разговорное FM-радио: 12 июля после нескольких недель тестовых трансляций на частоте 96.0 МГц в столице начало вещание радио «Эра FM».

Впрочем, запуск данной радиостанции имел свою предысторию. Впервые позывные «Радио Эра» прозвучали в украинском эфире весной 1999 года – 1 марта на канале УР-1 Национальной Радиокомпании Украина (а стало быть – в диапазонах длинных, средних и ультракоротких волн по всей стране) зазвучали позывные проекта «Радио Эра на Первом канале Национального радио». А вместе с позывными – новости, аналитические и тематические программы и передачи. Чуть более чем через два года «Радио Эра» расширило своё присутствие в эфире НРКУ, начав с 1 июня 2001 года вещание на канале УР-2 – «Радио Проминь». Здесь компания представила информационно-разговорний проект «Эра на Промине». Ныне на двух каналах НРКУ «Радио Эра» ведёт вещание в объёмах около 9-ти часов ежедневно.

При формировании сетки вещания и концепции эфира на каналах НРКУ, «Радио Эра» всегда стремилась объединить устоявшиеся традиции Национального радио и новые, современные подходы к подачи материала. Однако, для полноценного информационно-разговорного вещания и завоевания наиболее активной слушательской аудитории требовался отдельный канал в FM-диапазоне. И он у станции появился – летом-осенью 2001 года Нацсовет по вопросам ТВ и радиовещания выдал телерадиокомпании «Радио Эра» лицензию на право вещание на частоте 96.0 МГц в столице, а также лицензии на вещание в Харькове, Донецке, Днепропетровске, Запорожье и Одессе.

Около года длились подготовительные работы, и, наконец, как мы уже упомянули, 12 июля 2002 года состоялось торжественное открытие новой «FM-ки» – первой украинской радиостанции, работающей в информационно-разговорном формате. К слову, радиостанция «Эра FM» также стала первой киевской радиостанцией, студия которой была расположена на левом берегу Днепра.

В первые месяцы работы радио «Эра FM» вещала исключительно в Киеве, к осени 2002 года станция начала трансляции своих программ через спутник, а также – в упомянутых выше городах. Позже количество городов, в которых было организовано прямое вещание радио «Эра FM» возрастало, и ныне станция представлена в эфире всех без исключения областных центрах (в этом плане она пока единственная в своём роде среди негосударственных радиокомпаний) и в ряде крупных (и не очень) городов.

Эфир же радио «Эра FM» состоит из информационных выпусков, аналитических и тематических программ, ток-шоу и прочих проектов разговорного жанра. В ночное время здесь представлены и музыкальные проекты. Кроме программ собственного производства, «Эра FM» также представляет программы Украинской службы BBC.

Позже попытки запуска радио-проектов с сильной информационной составляющей были сделаны также на локальном уровне в различных городах Украины. К примеру, 23 августа 2002 года параллельно с выходом на на частоте 91.2 МГц местное радио «Новая волна», прежде звучавшее на частоте 69.83 МГц, преобразилось. Если раньше данная станция была сугубо музыкальным радио, то после выхода на FM в его эфире появилась масса новостных и информационных проектов, рубрик и тематических программ. При этом, в отличие от «глобального» радио «Эра FM», харьковская «Новая волна» поставила перед собой цель освещать в первую очередь события местные, городские.

В столице в начале 2003 года было создано муниципальное СМИ – коммунальная станция «Голос Киева» с позывным «Радио Киев». В конце зимы новосозданная компания попытала счастья на конкурсе на частоту 104.6 МГц, однако, не была признана победителем. И лишь к осени того же года станция получила вне конкурса частоту 98.0 МГц, на которой и начала полноценное вещание 29 марта 2004 года в 8.00.

Как и харьковская «Новая волна», столичное «Радио Киев» также нацелилось на первоочередное освещение в своём эфире событий местных, городских. Запуск киевского муниципального FM-радио планировался в столице ещё в 2000-2001 годах. Тогда организовать новую станцию должна была ТРК «Киев». Но в связи с отсутствием частоты процесс создания коммунальной радиостанции, как мы видим, затянулся на несколько лет.

Информационно-насыщенными являются также некоторые другие радиостанции – к примеру, уже упоминавшееся нами выше крымское «Транс-М-Радио», а также одесские радиостанции «Маяк» и «АРмянское Радио».

Летом 2009 года в украинских СМИ прошла информация о грядущем переформатировании под новостной проект одной из старейших киевских станций – «MusicРадио». В это же время станция, прежде вещавшая в Киеве и Днепропетровске в формате Easy Listening, перешла из управления радиогруппы УМХ в управление «Бизнес Радио Группы» Анатолия Евтухова, а также получила на конкурсе несколько частот в других регионах. Однако, обещанного переформатирования пока не состоялось. Впрочем, в эфире станции помимо музыки появились также информационные блоки.

Новости бывают, как известно, не только политическими, но и спортивными. Именно на любителей спорта и на всех тех, кто следит за спортивными новостями рассчитан новый проект «Радио Динамо», запущенный на киевской частоте 106.0 МГц в июле 2009 года и вытеснивший оттуда «Душевное радио», предлагавшее слушателям «душевную музыку» и мягкий шансон. «Радио Динамо» создано радиогруппой УМХ при тесной поддержке одноимённого столичного футбольного клуба, а в его эфире звучат новости спорта, авторские программы и ток-шоу, посвящённые футболу и другим видам спорта, а также – прямые трансляции футбольных матчей. Музыкальная составляющая эфира – качественная музыка для взрослой мужской аудитории с упором на рок-хиты прошлых лет.

Но всё же главным направлением развития украинского радиовещания в последующие годы оставалось развитие различных музыкальных форматов. В частности, 30 декабря 2003 года в Киеве на частоте 95.2 МГц начались трансляции (вначале тестовые, а через какое-то время – регулярные) новой радиостанции – «Love Radio». Радиостанция, ставшая через несколько лет сетевой, была создана «по образу и подобию» одноимённой московской радиосети и основывала свой эфир на современной поп-музыке для влюблённых.

«Love Radio» стало второй киевской радиостанцией, разместившей свою эфирную студию на левом берегу Днепра, — в том же здании, где расположена студия радио «Эра FM», с которым «радио любви» связывают тесные дружеские и партнёрские отношения.

Однако, зимой 2009 года «Love Radio» из украинского эфира исчезло. На смену ему пришёл новый бренд – «L’Радио», при этом музыкальный формат и концепция эфира не изменились.

Впрочем, развиваются в Украине и оригинальные форматы: 7 июня 2005 года в столице на частоте 67.28 МГц зазвучала духовно-просветительская радиостанция Светлое радио «Эммануил». Станция была создана одноимённой телерадиокомпанией, известной своими миссионерскими проектами, и получила лицензию ещё в 2004 году. Около года ушло на основательную подготовку, и вопреки ожиданиям многих скептиков, с самого первого дня пребывания Светлого радио «Эммануил» в эфире на его волнах зазвучали не только религиозные псалмы, но и различные программы – психологические, культурологические, литературные, детские и т.д. Музыкальная же составляющая эфира содержит – кроме Gospel – джаз, классическую музыку и даже такие композиции в таких стилях как рэп и хард-рок – но только с «светлыми», то есть – гуманистическими текстами. Звучат здесь и новости, но снова таки – новости светлые, жизнеутверждающие, без «ужастиков» и «страшилок».

Ещё одно радио просветительского формата – Общественно-просветительский канал «София» – зазвучало в декабре 2006 года в Херсоне на частоте 99.4 МГц. Здесь звучат просветительские и культурологические программы, а также музыка в стиле джаз, блюз, ретро, классика, Gospel и т.д.

Потихоньку начинают появляться в Украине и радиостанции, вещающие для различных этнических групп, проживающих компактно на определённых территориях. Первым проектом подобного рода стало ужгородское радио «Свiт FM» (104.7 МГц). Радиостанция, созданная радиокомпанией «Громадське мовлення», изначально планировала создавать программы для закарпатских ромов, а также представителей других национальных меньшинств края. Однако, с 2004 года сменила свой формат и начала сотрудничать с крупными сетевыми компаниями из Киева.

В то же время симферопольское радио «Мейдан» (102.7 МГц), созданное компанией «Атлант-СВ», оказалось более успешным проектом. Станция, официально стартовавшая в эфире 5 февраля 2005 года, адресует свои программы крымским татарам. Собственно, вещание станции ведётся главным образом на языке этого народа, и звучит здесь в основном традиционная для этого этноса музыка, а также различные программы.

При этом как ни странно в Украине так и не была создана на глобальном уровне радиостанция, специализирующаяся исключительно на украиноязычной музыке. Таковые станции существуют в стране исключительно на локальном, местном уровне. В частности, с лета 2004 года исключительно украиноязычную музыку крутит тернопольское радио «УХ 101FM» (открывшееся 20 декабря 1998 года на волне 101.1 МГц и известное также как “Українська хвиля”). Украиноязычной музыке отдают предпочтение также ивано-франковское радио «Дзвони» (105.8 МГц) и львовское радио «ЕКО FM» (89.7 МГц).

Попытки открыть станция с исключительно украиноязычным музыкальным материалом в столице пока не увенчались успехом. Хотя и осуществлялись – вспомним уже упомянутое нами «Молодое Радио», вещавшее на волне 69.68 МГц, а позже превратившееся в интернет-радио. Попытку наполнения эфира исключительно украиноязычным музыкальным материалом делало также радио «Перец FM» (105.5 МГц).

Другая же крайность – открытие станции, в плей-листе которой бы напрочь отсутствовали украинские (да и пост-советские) исполнители, столь желанной для меломанов-гурманов, предпочитающих слушать исключительно «фирму» без «совка», в Украине в настоящее время невозможна в силу норм законодательства, предусматривающих необходимость наличия в эфире «национального продукта».

Впрочем, изначально, в 90-е годы, национальным продуктом было принято считать всё то, что выпускается в эфир из студии, территориально расположенной на территории Украины. То есть, можно было круглосуточно крутить в эфире хоть британские песни, хоть африканские напевы – главное, чтобы их миксовал украинский ди-джей или оператор эфира. Что, в принципе, имело право на жизнь, ибо сведённая по тем или иным принципам из различных композиций часовая программа, да ещё и разбавленная джинглами, подводками и выпусками информационных рубрик, является сама по себе уже уникальным авторским продуктом станции.

В настоящее же время Нацсовет обращает внимание и на происхождение самих музыкальных композиций, вынуждая многие станции менять свой формат (в случае, если формат прежний не находил достаточного количества «национального продукта»). Любопытно, что национальным продуктом в Украине считается также музыка, родившаяся в СССР до 1991 года (вне зависимости от того, в какой именно части Союза она была записана). В связи с этим в последние годы в украинском эфире значительно возросло количество музыки 80-х. Тем самым, радиостанции убивают сразу двух зайцев: дают слушателю популярную в массах русскоязычную поп-музыку и соблюдают нормы закона.

В то же время станции, ориентирующиеся на любителей музыки на языках «проклятого Запада», вынуждены заполнять необходимые квоты творчеством украинских групп и исполнителей, поющих по-английски, по-французски, по-итальянски и так далее, а то и вообще – без слов. То есть, инструменталками.

Основной же тенденцией украинского радиорынка последних 5-7 лет является развитие крупных сетевых станций, которые постепенно вытесняют локальные проекты. Развитие сетей происходит несколькими путями: через получение собственных частот в регионах, через скупку местных станций и запуск в их эфире общей программы (консолидация) или через продажу местным станциям своего продукта и прав на использование фирменного стиля (франчайзинг).

Большая часть сетевых станций с глобальным покрытием на сегодняшний день вещает из Киева: «Радио 5 – Ретро FM», «Europa Plus Украина», «L’Радио», «ЭРА FM», «ХИТ FM», «Русское Радио — Украина», «Радио Алла», «ГАЛА Радио», «Народное Радио», Всеукраинская радиосеть «Мелодия», Хорошее радио «Шансон», Первый Развлекательный радиоканал «Люкс FM», «Радио Шарманка», «Стильное радио Перец FM», Dance radio «Kiss FM», “Радио РОКС — Украина”, «Европа FM», «Авторадио Украина» и «Наше Радио». Ряд сетей вещает из других городов – «MFM Station» и Развлекательное радио №1 «Luxx FM Восток» — из Донецка, «Просто Ради.О» – из Одессы, “Radio 4U” – из Львова.

Несколько сетевых станций существуют в локальном масштабе – в пределах одной-двух административно-территориальных соседних единиц. В частности – донецкое «Классное Радио», хмельницкое «Радио Контакт», запорожское «Радио Ностальжи», крымское «Транс-М-Радио», одесские «МОЁ Радио», «Первое Радио» и «Санна – Юмор и песни», закарпатское радио «Тиса FM».

И, наконец, несколько сетевых станций, представленных в различных регионах, не имеют общего эфира, и в каждом городе вещания формируют его из местных студий. В частности, это радио «NRJ Hit Music Only» (Киев-104.6 МГц, Севастополь-87.7 МГц), сеть «ОК FM» (Винница-101.4 МГц, Николаев-100.8 МГц, Хмельницкий-105.4 МГц).

Другой тенденцией последних 5-7 лет стало формирование крупных «медиа-холдингов», в рамках которых объединяются несколько различных разноформатных станций. Такой путь позволяет в частности запускать в том числе и «нишевые» форматы. К примеру, весной 2008 года киевское и днепропетровское «MusicРадио», на протяжении многих лет работавшие в формате Soft AC, были переформатированы в Easy Listening: тогда в эфире «MusicРадио» зазвучала ещё более лёгкая музыка – композиции в стиле лаунж, звуки природы, инструменталки и т.д. Среди нишевых станций можно назвать также рок-проекты «Джем FM» и «Радио РОКС — Украина», спортивное «Радио Динамо» и т.д.

Своего рода мини-холдинги создаются и на местном уровне, для технического обеспечения трансляции и размещения местной рекламы в эфире представительств сетевых станций.

В последнее время раздаётся всё больше голосов в поддержку запрета размещения в эфире сетевых радиостанций локальных рекламных блоков – с целью поддержки местных вещателей, страдающих от появления на рынке сетевиков.

Впрочем, на сегодняшний день в эфире большинства сетевых станций по-прежнему выходят местные рекламные блоки, размещаемые уже, правда, удалённо из Киева. А вот выход местных программ в регионах – главным образом, поздравительных и новостных – большинство сетевиков свернуло. Однако, здесь в ряде случаев инициатива исходила также от самих станций, справедливо считающих, что очень часто технический и творческий уровень местного представителя может сильно отличаться от технического и творческого уровня головной станции, что в итоге портит общее представление о программном продукте у неискушенного слушателя.

Юридически украинские радиостанции по-прежнему подразделяются на государственные (включая также коммунальные и радиостанцию ВМС Украины – «Бриз») и частные. Несмотря на длящиеся уже не один год разговоры о скором рождении системы общественного радиовещания, оно так и не было создано.

Технически – в зависимости от формы распространения сигнала — украинские радиостанции разделяются на эфирные (наземные и спутниковые), проводные и интернет-радиостанции. Все перечисленные формы вещания одновременно использует на данный момент лишь Национальная Радиокомпания Украины. В то же время, на сегодняшний день будущее проводного вещания, доставшегося Украине в наследство от СССР, чётко не определено. В некоторых регионах страны (в частности, в Винницкой и Одесской области) взамен разрушенных природной стихией проводных сетей в последние несколько лет устанавливаются маломощные эфирные передатчики, призванные донести сигнал НРКУ до самых глухих сёл, а также транслирующие программы районных студий вещания (которые, собственно, и «сидят» по всей стране исключительно на проводах).

Впрочем, даже в тех регионах, где проводное вещание сохраняется, количество его слушателей неуклонно падает. В том числе и из-за отсутствия в продаже приёмников проводного радио (если однопрограммный приёмник такого вещания ещё кое-где можно поймать, то найти новый трёхпрограммник ныне практически нереально).

Спутниковое вещание в Украине существует двух видов: в стандарте, принимаемом на бытовые тюнеры, и в профессиональном стандарте, для приёма которого необходимы специальные тюнеры. В последнем случае спутниковое вещание используется для раздачи сигнала головной станции в регионы. Несколько станций используют два типа спутникового вещания одновременно – один (профессиональный) для раздачи сигнала в регионы, другой – для рядовых слушателей, обладающих бытовыми тюнерами. На спутнике также присутствуют станции, не имеющие частот наземного вещания и звучащие в супермаркетах – в частности, студия «Шоколад».

Онлайн-радиовещание в интернет-сети также бывает двух видов: трансляция в сеть передач обычных эфирных станций и сугубо интернет-станции. Последние отличаются гораздо большим форматным разнообразием, чем станции эфирные, но в большинстве своём вещают не очень регулярно и не приносят прибыли. Пожалуй, самыми стабильными из существующих интернет-станций Украины можно назвать проекты «I-Radio» (вещает два отдельных канала) и группу станций «Eto Radio».

Эфирные же станции присутствуют во всех частотных диапазонах. Правда, самым востребованным в Украине в настоящее время является верхний диапазон УКВ (FM). Именно в этом диапазоне – наибольшее количество станций, именно здесь открываются новые частоты.

Нижний диапазон УКВ-частот в последнее время стремительно теряет популярность и слушателей. Количество коммерческих станций здесь постоянно уменьшается, да и государственные вещатели постепенно покидают этот диапазон. В частности, в 2002 году была фактически свёрнута УКВ-сеть 3 канала НРКУ – «Радио Культура», а в 2005 году такая же судьба постигла УКВ-сеть 2 канала НРКУ («Радио Проминь»). В настоящее время «Культура» в нижнем диапазоне УКВ доступна лишь в Киеве. В прочих регионах их либо нет вообще в эфире, либо они вещают на верхних частотах. Всё дело в том, что количество приёмников, способных ловить радио в нижнем диапазоне в пристойном качестве, у населения постепенно сокращается. Впрочем, не исключено, что данному диапазону может быть найдено какое-нибудь новое применение. К примеру, летом 2003 года в Одессе существовал проект «Пляжное радио»: его сигнал раздавался из студии на частоте 71.36 МГц, принимался радиоузлами одесских пляжей и ретранслировался на их территории через установленные на столбах репродукторы.

За последние 10 лет также в Украине до неприличия сократилось количество действующих средневолновых передатчиков. Здесь практически нет коммерческих вещателей: единственное негосударственное средневолновое радио – одесский «Маяк», начавший вещание через средневолновой передатчик в Петровке 13 апреля 2002 года на частоте 765 кГц.

Большинство СВ-передатчиков Национального Радио выведено из эксплуатации, а кое-где – даже демонтировано, и лишь несколько действует, да и то – не регулярно. Также на СВ в Украине работает несколько областных телерадиокомпаний: Днепропетровское «ОР-2» на 873 кГц, винницкое радио «Хвиля» (873 кГц), донецкое радио «Центр» (1359 кГц), черновицкое радио «Буковина» (837 кГц в Черновцах и 819 кГц в Новоднестровске, кроме того вещает на УКВ-частоте 67.97 МГц). Периодически включается СВ-передатчик севастопольского радио «Бриз» – радиостанции ВМС Украины (1476 кГц), которая всё же более регулярно вещает на частотах 102.0 МГц и 72.02 МГц.

Некоторые мощные СВ-передатчики (936 кГц в Красном на Львовщине и 1431 кГц в Луче на Луганщине) долго использовались для трансляции программ радио «Голос России» на Европу и Средиземноморье (впрочем, с осени 2008 года здесь зазвучали программы Украинского радио), а частоты 594 кГц в Броварах и 612 кГц в Харькове – для трансляций передач BBC.

Из двух существовавших в Украине длинноволновых передатчиков на сегодняшний день эксплуатируется лишь один – передатчик канала УР-1 в Броварах под Киевом (207 кГц); второй ДВ-передатчик – 171 кГц в Красном на Львовщине, использовавшийся во второй половине 90-х для трансляции программ УР-1 и Всемирной службы «Радио Украина», с 2000 года выведен из эксплуатации в связи с поломкой.

На коротких волнах Украина представлена программами Всемирной службы «Радио Украина» (к слову, румынская служба ВСРУ транслируется тремя получасовыми блоками на СВ-частоте 657 кГц в Черновцах, параллельно с УР-3), а также с 1 сентября 2008 года в Броварах был задействован коротковолновой передатчик УР-1 на частоте 5970 кГц. Кроме того, часть украинских коротковолновых передатчиков используется зарубежными вещателями. В то же время отдельные программы производства украинского Светлого радио «Эммануил» транслируются в КВ-диапазоне через передатчики, установленные в германском Юлихе.

И, наконец, следует сказать пару слов о внедрении в Украине цифрового вещания. В настоящее время оно осуществляется в эксперементальном режиме в двух стандартах. В частности, в 2007-2008 годах в столице цифровые радиопрограммы в тестовом режиме можно было найти в двух пакетах DVB-T: «Радио ЭРА FM» на 43-ем телеканале и все три канала НРКУ – на 51 ТВ-канале. С началом перехода цифрового телевещания с стандарта MPEG-2 на MPEG-4 трансляции радиопрограмм в телевизионных мультиплексах были свёрнуты.

А сугубо радийный цифровой стандарт HD Radio, который можно внедрять на существующей сетке FM-частот не отключая аналогового вещания (и даже параллельно с ним!) используется в столице с осени 2006 года. С 1 ноября на частоте 101.1 МГц, где вещает Всеукраинская радиосеть «Мелодия», в эксперементальном режиме транслируется три цифровые программы: дубль упомянутой «Мелодии», а также – «Стильное радио» и «MFM Station».

Сроки и перспективы внедрения в Украине других цифровых форматов – T-DAB и DRM пока достаточно размыты: объявленные Нацсоветом по вопросам телерадиовещания конкурсы на использование СВ-каналов для трансляции DRM-программ закончились безрезультатно. А внедрение T-DAB (который будет использовать частоты нынешнего III теливизионного диапазона) ожидается лишь после выведения из эксплуатации большей части аналоговых телевизионных передатчиков.