В Турции в ходе тестов 5G достигнута скорость 24,7 Гбит/сек

Продолжая курс на продвижение технологий связи нового поколения, Turkcell в очередной раз подтвердил свой статус компании-новатора, проведя первый в истории Турции тест 5G. Во время испытаний, проведённых при поддержке компании Ericsson, была достигнута скорость в 24,7 Гбит/сек при передаче данных в диапазоне 15 ГГц, а сам тест стал одним из первых в мире примеров испытания технологии 5G.

Компания Turkcell движется семимильными шагами по пути внедрения 5G. В частности, недавно Turkcell и Ericsson успешно провели первый в истории Турции тест 5G, в результате которого была достигнута скорость в 24,7 Гбит/сек при передаче данных в диапазоне 15 ГГц – самом широком из всех возможных. Данный тест также стал одним из первых в мире тестов технологии 5G.

Во время испытаний, проходивших в помещении Küçükyalı Plaza компании Turkcell в Стамбуле, Гедиз Сезгин – старший вице-президент компании, курирующий направление сетевых технологий – подчеркнул важность сотрудничества Turkcell с другими компаниями в области 5G.

«Проведение данного испытания в диапазоне 15 ГГц является очень важной вехой хотя бы потому, что оно показывает нам, какое будущее нас ожидает. Сегодня компания Turkcell не только продолжает активно работать над созданием одной из наиболее надёжных сетей 4.5G во всём мире, но благодаря проведению данного теста также становится одной из первых в мире компаний, опробовавших в работе технологию 5G. Наша цель состоит не только в том, чтобы сделать Турцию одной из первых в мире стран, внедривших у себя стандарт 5G, но также развивать технологии 5G здесь, в Турции. Иными словами, мы хотим сделать Турцию страной, которая не только использует, но также создаёт ключевые новые технологии связи», – заявил Сезгин.

Генеральный директор компании Ericsson Turkey Зияя Ердем также прокомментировал тест: «Turkcell является одной из наиболее активных компаний в мире в деле развития технологий 5G, и мы в компании Ericsson вот уже примерно полтора года являемся стратегическими партнёрами Turkcell в данной сфере. Проведённый нами сегодня первый в истории Турции тест 5G стал результатом данного сотрудничества. Мы планируем и дальше работать вместе с нашими партнёрами из Turkcell ради внедрения новаторских решений в области 5G технологий и ради продвижения Турции на пути к развитию и полноценному внедрению технологии 5G».

Согласно прогнозам экспертов, к 2020 году в каждом доме будет в среднем по 500 датчиков, а количество смарт-устройств, подключённых друг другу во всём мире, превысит 25 миллиардов. Сети 5G должны стать одной из важнейших технологий для предоставления широких ёмкостей, которые станут необходимы в таком мире.

Благодаря функции «нарезки сети», технология 5G также позволяет перераспределять пропускные каналы и скорости в зависимости от различных потребностей каждого дома и даже каждой отдельной комнаты. К примеру, более широкая полоса может быть выделена для гостиной, что даст пользователям возможность потоковой передачи контента из Интернета на экраны 4К телевизоров, а кухне можно выделить небольшой канал, достаточный для управления чайником. Тест, проведённый в сотрудничестве с Ericsson с использованием диапазона 15 ГГц, показал скорость в 24,7 Гбит/сек, а также транслировался в потоковом режиме в Интернете.

Компания Turkcell работает с технологиями 5G с 2013 года и планирует руководить полевыми тестами технологии 5G, которые будет проводить в 2017-2018 годах компания NGMN. Благодаря высоким скоростям, предлагаемым технологией 5G, файл объёмом в 100 Гб, который сегодня передаётся в течение 30 минут на скорости в 500 Мбит/сек в сетях 4.5G, можно будет скачать всего за 30 секунд на скорости в 25 Гбит/сек.